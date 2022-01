Eindelijk wedstrijden in blaashal

In de blaashal van Hockey Combinatie Schiedam was begin december welgeteld één ronde van de zaalcompetiie gespeeld toen de draaideur door de zoveelste lockdown dicht ging. Dankzij de overvloed aan buitenvelden hoefde de training niet stilgelegd en het vorige week gehouden Kicks n Sticks outdoor-kamp niet afgelast te worden. Niettemin klonk er vrijdag tijdens de Rutte’s persconferentie een zucht van opluchting door de HCS-gelederen. Competitie-wedstrijden zijn vooralsnog niet aan de orde. Met daaraan gekoppeld de vraag of het daar nog van gaat komen. “Maar we mogen nu in ieder geval de hal gaan gebruiken”, reageert voorzitter Roland van de Poel opgetogen. Het leverde afgelopen weekeinde een lange reeks van onderlinge wedstrijden op. De winterstop duurt tot het weekend van 13 en 14 maart. Dan wordt buiten de competitie hervat..