Rotterdam Chinese New Year 2022 wordt coronaproof gevierd

Van 1 tot en met 13 februari 2022 wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd en verwelkomen we het jaar van de Tijger. De voorbereidingen zijn in volle gang,

Stichting China Festivals Rotterdam werkt net als bij het jaar van de Os aan een coronaproof concept dat zelfs in lockdown door kan gaan. Als de maatregelen in februari het toelaten, staan er meer activiteiten op de planning. De West-Kruiskade en het Kruisplein zijn alvast rood en goud gekleurd om alle Rotterdammers in de feeststemming te brengen.

Lampionnen

Honderden lampionnen en rood-gouden banieren vrolijken de West-Kruiskade en het Kruisplein op en brengen een beetje extra licht en warmte in het winterse Rotterdam. Stichting China Festivals Rotterdam geeft hiermee een voorproefje van de festiviteiten in februari.

Niet alleen de Chinees nieuwjaarversieringen brengen extra licht in Rotterdam, de BIZ West-Kruiskade heeft geïnvesteerd in permanente straatverlichting. Via lampen in de straat worden de panden op de West-Kruiskade en het Wijkpark sfeervol belicht.

Activiteiten

De programmering voor Rotterdam Chinese New Year staat nog niet vast, maar de organisatie is voorbereid op alle scenario’s. Net als vorig jaar staat er een programma op de planning dat ook met de geldende maatregelen doorgang kan vinden. Als er in februari meer mogelijk is, zal de viering worden uitgebreid.

Sterrenbeelden

In ieder geval zullen de vlaggenparade op de Boompjeskade en de Zodiactentoonstelling op verschillende locaties in Rotterdam te bekijken zijn.

Op de website www.rcny.nl worden bezoekers op de hoogte gehouden van de actuele programmering. 2022 is het jaar van de Tijger. De Tijger staat bekend om zijn dapperheid, hartstochtelijkheid maar ook koppigheid. Daarnaast staat een Tijger voor vrijheid en geluk, iets wat we in 2022 allemaal wel kunnen gebruiken.

Zodiacs

Zoals elk jaar vraagt Stichting China Festivals Rotterdam kunstenaars om levensgrote beelden van de zodiacs te beschilderen, met dit jaar de tijger in het middelpunt. De tentoonstelling van de beschilderde zodiacs staat voor 2022 gepland van 1 tot en met 13 februari in de Markthal Rotterdam en van 13 tot en met 23 februari in het Timmerhuis Rotterdam. Vervolgens verhuizen de tijgers naar het China Cultural Center op Spui 186 in Den Haag.

Tijger

De tijger is het derde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Onderstaande jaren zijn jaren die in het teken van de tijger staan. Let op: de Chinese maankalender loopt niet gelijk met de gregoriaanse kalender - Chinees Nieuwjaar valt in januari of februari.

1902 - 1914 - 1926 - 1938 - 1950 - 1962 - 1974 - 1986 - 1998 - 2010 - 2022