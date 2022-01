Kunstenaars maken vriendenboek rond Inge Hoefnagel

Ze zijn naamgenoten, met vier eeuwen tijdsverschil. Inge Hoefnagel is beeldend kunstenaar, geboren in Delft en sinds 2018 wonend in Schiedam. Joris Hoefnagel was schilder en prentkunstenaar, in 1542 geboren in Antwerpen en rond 1601 overleden in Wenen. Nu is er een vriendenboekje.

Ze zijn naamgenoten, met vier eeuwen tijdsverschil. Inge Hoefnagel is beeldend kunstenaar, geboren in Delft en sinds 2018 wonend in Schiedam. Joris Hoefnagel was schilder en prentkunstenaar, in 1542 geboren in Antwerpen en rond 1601 overleden in Wenen. Nu is er een vriendenboekje.

Door Kor Kegel

Een liber amicorum wordt vaak uitgebracht ter gelegenheid van een afscheid of jubileum. Bevriende personen schrijven over degene die in het zonnetje staat of ze reflecteren op een onderwerp dat diegene interesseert. Het poesiealbum van kinderen is te vergelijken met een liber amicorum, Latijn voor vriendenboek. In Schiedam verscheen enkele jaren geleden een indrukwekkend vriendenboek met beschrijvingen van bekende families. Er kan zeer veel werk in zo’n product gaan zitten.

Mythologische schetsen

Inge Hoefnagel verdiepte zich na een tip van collega Frances Raboen in het werk van de Vlaamse kunstenaar Joris Hoefnagel. Hij was tekenaar en miniaturist en staat bekend om zijn nauwgezette illustraties van natuurkundige onderwerpen, topografische uitzichten en mythologische schetsen. Hij was een van de laatste boekverluchters en stond aan de wieg van het genre van bloemstillevens. Dat komt door zijn botanische en diertekeningen, gekenmerkt door wetenschappelijke precisie, zeer naturalistisch.

Na het overlijden van zijn vrouw Susanna van Onsem, met wie hij zeven kinderen kreeg, hertrouwde hij in 1584 in Wenen. Daar overleed hij in 1601, al wordt ook een datum in 1600 genoemd. Een van de producties van Joris Hoefnagel is een liber amicorum en het inspireerde Inge Hoefnagel om eenentwintig kunstenaars te vragen hierop te reflecteren. Ze vroeg Bibliotheek Schiedam om een deel van de Korenbeurs in te ruimen voor de expositie die hieruit zou ontstaan en dat werd belangstellend goedgevonden, want het is voor een centrum van literatuur altijd een leuke bijkomstigheid als er een link met de beeldende kunst kan worden gevonden.

Inge Hoefnagel nam zelf het initiatief, maar is heel blij met de medewerking van collega-deelnemers van Stichting KunstWerkt Schiedam, te weten Mirjam Boomert, Gerrit Bruins, Kaije Feenstra, Zhanhong Liao, Astrid Meijer, SAGE (tweemaal), Annemarie van Ulden, Jan Wagner en Andie Wieringa.

De andere kunstenaars die aan het vriendenboek meewerkten zijn Monique Groeneweg, Fred Hemmes, Otte Jacob, Ivy Jugooa, Dik Kreuk, Elly Nederpeld, Frances Raboen, Marisa Ramdien, Marlene Voordijk, Jan de Winter en Mirian Zimmerman.

Stichting KunstWerkt zit in de Boterstraat 81 in Schiedam. KunstWerkt is te bereiken via het e-mailadres: info@stichtingkunstwerkt.nl. Kijk voor meer informatie op www.stichtingkunstwerkt.nl of facebook.com/stichtingkunstwerkt.

Expositie

Het vriendenboek is eigenlijk een exhibito amicorum geworden, met wel veel kunstwerken die naar boek ruiken en als bladzijden voelen. Al het werk is te zien tot en met zondag 30 januari tijdens de gewone openingstijden van de bibliotheek aan de Lange Haven 146.