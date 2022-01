‘Nog steeds doe ik het met veel plezier’

Chrit Wilshaus

En ook dat doet Ton Kolmeijer, want over hem hebben we het, naast zijn werk. “Ik ben altijd gewoon vrijwilliger geweest”, begint hij te vertellen. “Ik begon bij de ziekenomroep in Schiedam.” Na zijn trouwen in 1974 komt Ton in Maassluis wonen en wil hij ook hier op radiogebied actief worden. Wat in Maassluis niet lukt, lukt in buurgemeente Maasland wel. Jarenlang maakt Ton een programma voor het dienstencentrum aldaar. “Elk programma van tweemaal driekwartier nam ik van tevoren, vaak de avond daarvoor, thuis op, op een cassette en die bracht ik dan ’s morgensvroeg naar het dienstencentrum, deed het bandje in de cassetterecorder en reed vervolgens naar mijn werk in Schiedam.” Kort daarop wordt Ton gevraagd penningmeester te worden bij Omroep Vlaardingen. Na de geboorte van de WOS in 1986 wordt hij na het afleggen van een stemtest ook actief voor deze streekomroep. Overigens is Ton één van de langst werkzame vrijwilligers bij de WOS.

Zo apart

Radio maken vindt hij om meerdere redenen nog steeds leuk. “Om te beginnen het uitzoeken van de muziek; dat heb ik altijd zelf gedaan. Daarnaast doe ik een stukje techniek, maar ook redactie om tussen de muziek door de luisteraars over allerlei zaken te kunnen informeren. Verder interview ik mensen graag.” En dat, op de veertien keer na dat hij er niet was, al gedurende ruim 36 jaar, iedere zondag, week in, week uit, weer of geen weer. “Radio maken is echt mijn grote hobby. Bovendien vind ik het fijn om door live uit te zenden dicht bij de mensen te kunnen zijn.”

Platenkoffertje

Ging Ton vroeger met zijn platenkoffertje naar de studio, nu komt de muziek voor 100 procent uit de computer. Daarvoor huurt hij iedere week tien tot twaalf cd’s bij de Centrale Discotheek in Rotterdam. “De nummers die ik mooi vind, zet ik op de computer, die trouwens ook zelf een playlist kan samenstellen van bijvoorbeeld 24 uur. De computer doet er twintig seconden over om ze uit te zoeken en te rangschikken!”

Plusradio

Naast vijf uur radio maken op zondagochtend, is Ton sinds kort ook begonnen met zijn eigen radiostation: Plus Radio Online (www.plusradio.online), wat ook bereikbaar is via de link die in het blokje op de voorpagina van de WOS-site staat.