Het CDA Schiedam stelt vragen over het isoleren van de woning

Inmiddels heeft het Rijk met brede steun in de Tweede Kamer een Nationaal Isolatieprogramma opgezet. Gemeenten kunnen vanaf medio 2022 aanspraak maken op bijna € 150 miljoen die beschikbaar is voor een lokale aanpak. Het CDA roept de gemeente op om actief aan de slag te gaan met het isoleren van woningen en daarbij aan te sluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma.

CDA-woordvoerder Jaap Pegtel: “Het CDA wil een klimaataanpak die iedereen kan begrijpen en kan meemaken. Wij zien daarbij een heel belangrijke rol voor de gemeente weggelegd.

Maatwerk

Door maatwerk te leveren is de gemeente in staat om veel meer huishoudens te bereiken dan via een landelijke aanpak. Een gemeentelijk isolatieprogramma is wat ons betreft de ideale manier om het stimuleren van isolatie lokaal verder uit te werken”.