Het Schiedam van Kor Kegel: De Oude Wijvenreet

IJsselmondesestraat.

Ik heb nooit kunnen wennen aan de feitelijkheid dat de officiële naam anders is. IJsselmondestraat. Ik vond het onlogisch, want de meeste straten in de Gorzen hebben dat -se in hun naam. Abbenbroeksestraat, Voornsestraat, Geervlietse-, Rozenburgse-, Den Bommelse-, Ridderkerkse-. Ik doe maar een greep. Daar hoorde IJsselmondese- perfect tussen. Sinds de ontdekking dat de vijf straatnaamborden van de IJsselmondestraat in mijn jeugdjaren foutieve informatie gaven, ben ik kritisch geworden op meer schrijfwijzen op straatnaamborden. Ik vind bijvoorbeeld een bord met Burg. Van Haarenlaan fout. Het is Burgemeester Van Haarenlaan. Het geeft geen pas om de officiële naam af te korten. Is de naam te lang voor een bord? In Hillegersberg heb je de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan. Dat hoort er helemaal op en daar kunnen ze het betalen. In Rozenburg heb je de Mevrouw J. Aschoff-Stiermanlaan, genoemd naar de in 1973 verongelukte vrouw van een vorige burgemeester. Dat is een lange naam, en hoe mal het ook is dat Mevrouw onderdeel uitmaakt van de straatnaam, ik vind dat je het niet mag afkorten tot Mw. of Mevr. Want zo is de officiële naam niet. Straatnaamborden moeten de waarheid vertellen.

Als leerling-journalist bij de Haagsche Courant kreeg ik in 1973 van de chef stadsredactie Albert IJdens mee dat je straatnamen correct moet schrijven. Al is het maar in een politieberichtje van tien regels. Want een straatnaam is voor iedereen controleerbaar, zei Albert IJdens, en als je de straatnaam verkeerd schrijft geloven ze de rest van je stukkie ook niet. De juiste schrijfwijze van de straatnaam staat voor betrouwbaarheid. Je moet er maar eens op letten hoe vaak straatnamen verkeerd geschreven worden. Maar wat nog erger is, is als er een officiële straatnaam wordt vastgesteld die de officieuze straatnaam wegmoffelt.

Ik vind dat onze lokale historicus Han van der Horst een punt heeft, als hij zegt dat de steeg naast de Lindenhof niet de duffe benaming Weeshuissteeg had moeten krijgen. In de volksmond is het al twee eeuwen de Oude Wijvenreet. Maar dat ging de fatsoensrakkers van de commissie naamgeving openbare ruimte waarschijnlijk te ver. In historisch opzicht was Oude Wijvenreet juister geweest en in toeristisch opzicht spannender. In mijn jeugd sprak de hele Gorzen van de IJsselmondesestraat. Zo stond het op de blauwe borden met witte letters en dan is het zo. In de volksmond was het met -se in de naam. Dat moet de straatnamencommissie ook maar accepteren.