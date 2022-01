Sereen plaatje van de Babbersmolen

Claudia Wijsbroek fotografeerde in Schiedam de Babbersmolen op een rustige oudejaarsmiddag. Hoewel het er op andere plaatsen in Schiedam minder rustig aan toe ging, levert deze foto van de Babbersmolen een sereen plaatje op. Verderop in deze krant staat ook weer een mooie pagina met foto’s van lezers. Heb je een leuke foto gemaakt? Mail deze dan naar: redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl De redactie ontvangt wekelijks veel landschapsfoto’s. Het zou leuk zijn om foto’s te ontvangen met een onderwerp, zoals een pand, schip of dier.