Na het hermetisch afsluiten van respectievelijk het Hoofdplein en de Maasboulevard voor overlastgevers in de avond en nachtelijke uren is nu ook bedrijventerrein Nieuwe Maas afgesloten met slagbomen.

Na het hermetisch afsluiten van respectievelijk het Hoofdplein en de Maasboulevard voor overlastgevers in de avond en nachtelijke uren is nu ook bedrijventerrein Nieuwe Maas afgesloten met slagbomen.

door Bart Bos

Na het afsluiten van de bij jongvolwassenen met hun auto’s populaire Hoofdplein en Maasboulevard verplaatste de overlast zich naar bedrijventerrein Nieuwe Maas, beter bekend als het voormalige Gustoterrein.

Met daglicht waren de sporen van nachtelijke bijeenkomsten, met name op de Fortunaweg en de Mercuriusweg langs het water, duidelijk zichtbaar door achtergelaten ballonnen met bijbehorende slagroompatronen, lege wietzakjes en bierblikjes op de parkeervakken, en bandensporen van menige ‘burnout’ op het asfalt.

Na de herinrichting van het bedrijventerrein is deze nu ook afgesloten met slagbomen en voor auto’s alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer, een aanpassing die mogelijk is, gezien het eigen terrein betreft.

Helaas betekent deze maatregel dat de goede onder de kwaden moeten lijden. Onschuldige sportvissers moeten door deze maatregel nu een stukje lopen met hun hengels. Eerst konden zij namelijk met de auto tot aan het water rijden. Want lopend is het bedrijventerrein nog wel toegankelijk waardoor de bij hondeneigenaren populaire braakliggende terrein langs de Voorhaven nog te bereiken is.