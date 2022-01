Ingezonden: ‘Geschiedenis herhaalt zich op de Buitenhavenweg’

door Bart Bos

Op een steenworp afstand van de huidige asielboot, voor de deur van de Vereenigde Glasfabriek, lag de toen zogenoemde “Turkenboot” afgemeerd. In de periode van 1963 tot 1968 woonden er gemiddeld 180 mannelijke “opvarenden” uit Turkije in wisselende samenstelling op de in erbarmelijke staat verkerende pensionboot de Rotterdam, gastarbeiders voor de Vereenigde Glasfabriek die stond te springen om arbeidskrachten. Niet omdat de Nederlanders te lui waren om te werken, maar honderdduizenden waren in de jaren daarvoor tijdens de grote emigratiegolf hun geluk gaan beproeven in landen als Canada en Australië. Toen de economie in Nederland weer opbloeide was er plotsklaps meer werkaanbod dan werknemers, reden voor grote werkgevers als de Vereenigde Glasfabriek om op zoek te gaan naar arbeiders uit het verre buitenland als Turkije. Net zoals in de huidige tijd was er in die periode een woningcrisis waardoor er naar alternatieven moest worden uitgekeken om de vele gastarbeiders te huisvesten, zoals de optie van een pensionboot in de Buitenhaven.