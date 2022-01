Scouting Franciscus Lodewijk waardeert haar vrijwilligers

Op zaterdag 8 januari heeft deze scoutinggroep een nieuwjaarsactiviteit georganiseerd om haar vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. In deze tijd konden de 42 vrijwilligers van de groep natuurlijk niet fysiek bij elkaar komen. Daarom speelden ze aan het begin van de avond een spel waarbij ze door opdrachten te doen en puzzels te maken er achter moesten proberen te komen wie de echte Jack the Ripper was.

Om het jaar goed af te trappen zijn alle vrijwilligers in het zonlicht gezet. Bij elkaar hebben zij namelijk meer dan 1500 jaar aan vrijwilligerswerk gedaan voor Scouting binnen al hun verschillende rollen. Als dank daarvoor kregen zij alleen een speciale lustrumteken ter erkenning van al het harde werk in de afgelopen decennia waardoor wekelijks de jeugdleden (4-21 jaar oud) de tijd van hun leven hebben.

Uiteraard zijn er sommigen die, na tientallen jaren bij de groep, ook een speciaal bedankje verdienen. Zo zijn er bij Scouting ook een eigen soort lintjes met hele zware criteria er aan verbonden, genaamd waarderingstekens.

Aan het eind van de avond zijn er niet 1, maar zelfs 2 uitgereikt. De ontvangers waren de secretaris van het bestuur, Joost Jansen, en een praktijkbegeleider, Eric Brouwer. Deze hebben de speciale medaille gekregen voor hun jarenlange trouwe en ver bovengemiddelde inzet voor Scouting Franciscus Lodewijkgroep.

Lijkt het je ook leuk om vrijwilliger te worden? Neem dan een kijkje bij een van de vier Schiedamse Scoutinggroepen.

Voor meer informatie kijk op: https://scoutingflg.nl/.