Boek van de week: Doireann Ni Ghriofa: een geest in de keel

Lijstjes, lijstjes, lijstjes- de jonge schrijfster die de hoofdpersoon van dit boek is, is de hele dag bezig met het afstrepen van alle huishoudelijke taken die ze op haar weg vindt. Het enige moment rust heeft ze tijdens het kolven en dan leest ze een dichtwerk van een achttiende-eeuwse Ierse dichteres, in het Gaelic. Dat gedicht is een klassieker van de Ierse literatuur.

Door Gerben

Hoe het ontstaan is, is niet precies duidelijk, maar het beschrijft de liefde van dichter voor haar man en de afschuwelijke moord op hem. Zo worden in het boek twee levens vervlochten. Het verhaal van de Ierse dame komt langzaam tot leven. Omdat er niet veel informatie over de vrouw zelf bekend is, gaat de jonge schrijfster op zoek in de archieven en in oude landhuizen.

Steeds merkt ze dat de geschiedschrijving niet om vrouwen gaat en dan loopt het spoor dood. Wie was de vrouw die toen ze bij het lijk van haar man aankwam, met haar handen zijn bloed dronk? De jonge schrijfster probeert het gedicht te vertalen uit het Gaelic. Maar wat gebeurt er met je als je je alleen bezig houdt met het huishouden en een lang geleden overleden dichter?

Cijfer: 8