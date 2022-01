SPORT in het KORT

“Ëen succeshuwelijk”, noemt KethelSpaland de aanwezigheid van trainer Ronald van der Zalm op sportpark Willem-Alexander. De Rotterdammer (51) leidt er de zondagselectie en is aan zijn tweede seizoen bezig. “Er is een goede klik met de groep”, weet TC-chef Ronald Scholte. “Daarnaast zijn de resultaten uitstekend.“ Het elftal is namelijk nog ongeslagen en voert soeverein de derde klasse A aan. Vandaar, dat de club en trainer overeen kwamen nog een jaar door te gaan.

Ronald van der Zalm verder bij KethelSpaland “Ëen succeshuwelijk”, noemt KethelSpaland de aanwezigheid van trainer Ronald van der Zalm op sportpark Willem-Alexander. De Rotterdammer (51) leidt er de zondagselectie en is aan zijn tweede seizoen bezig. “Er is een goede klik met de groep”, weet TC-chef Ronald Scholte. “Daarnaast zijn de resultaten uitstekend.“ Het elftal is namelijk nog ongeslagen en voert soeverein de derde klasse A aan. Vandaar, dat de club en trainer overeen kwamen nog een jaar door te gaan.

Nederlandse elftal tegen Afghanistan

Het Nederlangs cricketelftal speelt eind januari in Qatar drie wedstrijden voor de CWC Super League Series. Tegenstander is Afghanistan. De 15-koppige selectie van coach Ryan Campbell telt geen spelers van Excelsior’20 en Hermes DVS. De enige Schiedammer in het gezelschap is de bij VOC spelende voormalige Hermes DVS-er Pieter Seelaar. Met vier spelers is het Voorburgse VCC hofleverancier.

Nieuw tenue voor leden van HBSS

HBSS steekt zijn leden in een nieuw tenue. De kleding (een oranje shirt met zwarte broek en kousen) arriveert binnenkort in Harga, zodat de voetballers bij de hervatting van de competitie kunnen shinen.

Luke Verburg richt zich op wegseizoen

Voordat Luke Verburg zich met zijn nieuwe ploeg Abloc gaat voorbereiden op het wegseizoen, rijdt de Schiedammer volgende week in Hoogerheide eerst nog de UCI Finale Worldcup Cyclocross. Zondag startte hij in Rucphen op het NK. In dezelfde categorie (Beloften/M) reed ook zijn stadgenoot Jari van der Lee.

Verburg werd 6e en Van der Lee 13e. Een week eerder reed Verburg in het Zeeuwse Hulst de voor de World Cup tellende Vesting Cross. Hij startte in een veld van 71 renners vrij achterin en finishte met een ronde achterstand op winnaar Tom Pidcock als 36e.

‘Vechten met de meiden’ opnieuw uitgesteld

Het zit Christina Heck en haar project ‘Vechten met de Meiden’ niet mee. De talentvolle judoka organiseert een proefles boksen voor meiden tussen 12 en 15 jaar. Daarvoor was aanvankelijk op 17 december de zaal van ‘Old School Boxing’ aan de Singel gereserveerd. De Corona-maatregelen gooiden echter roet in het eten en er werd voor 14 januari gekozen. Dat is nu ook van de baan. Een nieuwe datum is er nog niet. “Even geduld. Eerst maar eens afwachten totdat sporten weer mag.”

Koevermans hoofdtrainer

Danny Koevermans (43) begint komend seizoen aan zijn eerste job als hoofdtrainer. Dat doet de voormalig Schiedammer, die tegenwoordig in Helmond woont, bij derdeklasser Merefeldia uit Nederweert. Eerder was de aanvaller van Excelsior’20, Sparta, AZ en PSV betrokken bij het damesteam van PSV, waar hij ook specialistentrainer bij de jeugd was.

Excelsior’20 huldigt

Het bestuur van Excelsior’20 huldigde met bezoekjes aan huis dertien jubilarissen: Cock van Deventer (70 jaar), Aad van Troost (65), Theo van Deventer en Rob Ruts (60), Marcel Keijzer, Ton de Leede, Andre Smolders en Paul Weber (50), Marco van Aaken, Edwin Eikenbroek en Erik Ruts (40), Fawad Akram (25).