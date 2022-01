Verhoev heeft vertrouwen in vervolg: ‘We komen er echt aan’

‘As is verbrande turf’, luidt een gezegde. Stel, dat Excelsior’20 de eerste drie wedstrijden niet met slechts één punt had afgesloten, bij Maense niet een voorsprong uit handen had gegeven en tegen Victoria’04 de verdiende puntendeling had geoogst, dan was ‘as geen verbrande turf’, maar een keurige derde plek.

Die overweging heeft trainer Jaco Verhoev, die vrijdag met zijn groep naar Benidorm afreisde voor een trainingsweekend, natuurlijk ook gemaakt. Het geeft hem het geruststellende gevoel, dat de eeuweling, nu nog de nummer zes, zich in de kopgroep gaat melden en de gestelde doelen haalt. Sinds die magere competitiestart leverden de volgende vijf wedstrijden namelijk elf punten op. “We zijn met van her en der binnengestroomde spelers begonnen. Dat matched niet zomaar. Zoiets kost tijd”, verontschuldigt Verhoev de 1 uit 3. “Sinds wedstrijd vier gaat het alleen maar beter”. Excesior’20 bleef ongeslagen. Eind november kwam de competitiestop dan ook heel ongelegen. “Zitten we lekker in een flow, overkomt ons dit. Nu staan we maandenlang droog en moeten, zodra we weer mogen trainen en voetballen, maar zien de draad in de juiste zin op te pakken.”

Vast zal dan extra aandacht besteed worden aan de discipline ‘scoren’. .De 19 treffers, die nu aan de debetzijde van de boekhouding staan, zijn te weinig. “De ploeg zit goed in elkaar. Is een collectief. Maar heeft moeite met scoren. Dat moet beter. Ze moeten nog meer kansen creëren. Daar gaan we aan werken.”