Ricardo Clarijs: gedreven talentcoach

door Gerard S. Verver

Clarijs was in december als assistent van de inmiddels vertrokken bondscoach Monique Tijsterman op het WK voor vrouwen in Spanje. “Een geweldige ervaring”, noemt hij het. “Zit je toch naast Kelly Dulfer, die andere Schiedammer. Hebben we het over de strategie. Hoe we het achterin net iets anders en iets beter kunnen neerzetten.”

Het spelletje, de coaching en daarnaast ook de vorming van jeugdig talent zijn hem op het lijf geschreven. “Inderdaad, misschien had ik in het bedrijfsleven carrière kunnen maken”, beaamt hij desgevraagd. Daarmee was hij, voordat hij zich full time op Sportcentrum Papendal bij de Handbalacademie meldde, als consulent aardig op weg. “Maar handbal heeft zoveel boeiende kanten. Het is aantrekkelijk en dynamisch. Als speler was ik daar al fanatiek mee bezig. Het gaf me de uitdaging om als trainer te zien hoe ver ik kon komen.” Vervolgens werd hij kampioen met DWS. Daarna met Foreholte en driemaal landskampioen met VOC. “Tja, dan val je op. Dat was trouwens niet alleen mijn verdienste. Het zijn ook de teams en de klik die er met de groep is, die er toe doen.”

Zijn activiteiten op de Handbalacademie houden hem veel meer dan veertig uur per week bezig. “De jongeren zijn de hele week op Papendal. Leven, sporten en studeren daar. Je bent het aanspreekpunt. Je ziet ze als mens en als handballer groeien.” Het geeft hem zoveel voldoening, dat hij, nu er bij Oranje een vacature is, niet voor het bondscoachschap wil gaan. “Het is beter om weer een buitenlander vast te leggen. Ik voel me uitstekend op mijn plaats als talentcoach.”