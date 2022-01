Drukte onder de viaducten

Zo werd de sluiting van de binnensport-accommodaties op een creatieve manier opgelost. “We kunnen binnen nergens terecht”, verklaren twee Delftse studenten hun aanwezigheid bij de Schiedamse boulderwand. “Hoe we hier tercht komen? Soms hoor je het via-via. Nu hadden we op Google buitenboulderen gezocht. Dit is voor ons ook makkelijk te bereiken. Gewoon even de trein pakken.” Het was voor hen de tweede keer. “We waren hier ook op oudejaarsdag. Toen was het niet zo druk als nu.” Ze noemen zich ‘oprechte amateurs’. “We doen het graag, maar zien het als hobby. De muur hier is trouwens best wel te doen. Met een beetje durf kan iedereen het. Het begint makkelijk en dan kan je het naar moeilijker opbouwen.” De twee waren niet de enigen, die van elders kwamen. Een tiental anderen kwam uit Breda.