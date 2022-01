Vijf verfilmingen van voorstelling KONING gratis te zien in januari

Cast van de voorstelling KONING die vijf zaterdagen gratis te bezichtigen is via Theater aan de Schie.

Door de sluiting van theaters, in strijd tegen corona, kan voor het tweede achtereenvolgende jaar de familievoorstelling KONING van De Stokerij en Theater aan de Schie niet live aan publiek getoond worden. Gelukkig is hier iets op gevonden, zodat het publiek in deze toch weer vreemde tijden van de voorstelling kan genieten.

KONING wordt opgenomen en gratis voor publiek in verfilmde versie gepresenteerd. Op vijf zaterdagen (8, 15, 22, 29 januari en 5 februari 2022) achter elkaar kan het publiek kijken naar de vijf verschillende casts die ieder één van de drie versies van KONING spelen. KONING is een familievoorstelling vanaf 6 jaar, in regie van Koen Wouterse, met in de hoofdrollen Kenneth Herdigein, Rosetta Drenth en Anne Rats.

Vijf unieke verfilmingen

Met dank aan Theater aan de Schie, de gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Groot Fonds worden van 3 tot en met 5 januari opnames gemaakt in Theater aan de Schie van de vijf verschillende casts die ieder één van de drie versies van KONING spelen (vanuit het oogpunt van de koning, koningin en eerste minister). Deze verfilmingen gaan vanaf 8 januari 2022 iedere zaterdag om 19.00 uur in première en zijn vervolgens de hele week te zien via de website van Theater aan de Schie.

Voorafgaand aan (en na) iedere première is er een live Q&A met onder andere regisseur Koen Wouterse en actrice Anne Rats, waar het publiek kan aanhaken om alles te vragen over deze verfilmingen en theater maken in coronatijd. Wat de manier van filmen uniek maakt, is dat de cameramensen niet ontkend worden, en deel zijn van het totale plaatje. De camera’s duiken in de actie en je zit op de huid van de acteurs. Ook ziet het publiek de acteurs en muzikanten zich vlak voor aanvang voorbereiden en na de voorstelling nabeschouwen.

Uitzenddata verfilmingen

Op 8 januari 2022 19.00 uur KONING door de ogen van de koning (cast 5). Op 15 januari 2022 19.00 uur KONING door de ogen van de koningin (cast 3). Op 22 januari 2022 19.00 uur KONING door de ogen van de eerste minister (cast 4). Op 29 januari 2022 19.00 uur KONING door de ogen van de koningin (cast 1) en op 5 februari 2022 19.00 uur KONING door de ogen van de koning (cast 2).

Reserveren én doneren

Inlogtickets voor deze filmversies zijn gratis te reserveren via de website van Theater aan de Schie en de voorstelling is steeds een week lang terug te zien. Onder het scherm waarop je de voorstelling kijkt, zal een doneerknop te vinden zijn, waarmee een donatie gedaan kan worden en zo kan helpen De Stokerij en Theater aan de Schie door deze nieuwe lockdown te slepen en voorstellingen mogelijk te maken. Niets is verplicht, uiteraard.

Regisseur Koen Wouterse: “Natuurlijk was de teleurstelling eerst ook enorm. Toneel is een live kunst, de rock-’n-roll van dat het iedere avond opnieuw, als voor het eerste ontstaat en in één keer goed moet, dat vindt De Stokerij helemaal te gek. Gelukkig hebben we een manier van filmen gevonden die recht doet aan “live”.

Theaterdirecteur Rob Roos: “Deze manier van filmen is een nieuwe vorm die je in het theaterlandschap nog niet gezien hebt, heel erg bijzonder dus. En we zijn er heel blij mee dat we dankzij financiering van verschillende fondsen en de gemeente Schiedam KONING gratis aan iedereen te kunnen aanbieden.”

Koninklijk Menu

Choripán/La Salita zou een koninklijk driegangenmenu serveren tussen de voorstellingen in en ook nu gaan ze dit doen, maar dan in andere vorm. Dit gehele menu is bij Choripán af te halen voor € 19,50 of alléén een Argentijnse stoofpot voor € 15,00. Dit kan van 7 januari tot en met 5 februari. Bestel het tijdig want OP=OP (bestellen via de website www.choripan.nl, ophalen op Nieuwe Haven 55B-1, 3116 AA Schiedam). Zo is KONING te zien in de eigen huiskamer met een heerlijk bordje op schoot. Leuk feitje: Choripán/La Salita is een zeer geliefd restaurant bij Koningin Máxima.

Over KONING

De koning (Kenneth Herdigein) sterft. En hij is op zoek naar de perfecte opvolging. Hij heeft 8 vreselijk nare dochters en één stronteigenwijze, hij heeft een eerste minister (Rosetta Drenth) die liever een republiek wil en een vrouw (Anne Rats) die niet is wie ze lijkt. Dit is een avonturenverhaal met een hyperactuele basis, geïnspireerd op ons eigen koningshuis, maar ook op verzonnen koningen zoals onder andere Koning Arthur en King Lear en op ‘grote koningen door talent of idealen’ zoals Mohammed Ali, Greta Thunberg en Beyonce. Met als hoofdvraag: waar zit de Koning in jezelf?

Reserveren

De voorstelling is op vijf zaterdagen (8, 15, 22, 29 januari en 5 februari 2022) achter elkaar te zien. Het publiek kan kijken naar de vijf verschillende casts die ieder één van de drie versies van KONING spelen. KONING is een familievoorstelling vanaf 6 jaar, in regie van Koen Wouterse, met in de hoofdrollen Kenneth Herdigein, Rosetta Drenth en Anne Rats. Via deze link is gratis reserveren voor het bekijken van de verfilmingen mogelijk: https://theateraandeschie.nl/voorstelling/koning-filmversie