Gemeente verdedigt keuze voor coffeeshop De Gaper

Shanna Groeneweg, hier nog met vakantie in Cinque Terre in Italië, wil aan de Vlaardingerstraat een voorbeeldige zaak neerzetten.

Door Kor Kegel

Vlaardingerstraat 5 in Schiedam Centrum is een gemeentelijk monument, maar de vorige eigenaren, John Kooij en Anette Kooij-Leermakers, waren met de gemeente al overeengekomen enkele muren en het plafond te isoleren. Ze staan Shanna Groeneweg moreel bij, nu de omwonenden tegen de komst van coffeeshop De Gaper protesteren. “Shanna is geselecteerd na een zorgvuldige procedure en de burgemeester was heel blij met haar plan om er een bioshop van te maken met producten die voor veel mensen heilzaam kunnen zijn”, zegt Anette Kooij.

Betrouwbaar

De gemeente Schiedam bevestigt dat. Volgens een woordvoerder van de gemeente vindt de gemeente het belangrijk dat de vergunning voor de vierde en laatste coffeeshop in Schiedam kon worden verleend aan een betrouwbare ondernemer. “Daarom is de keuze voor een ondernemer pas gemaakt na een heel zorgvuldige selectieprocedure”, aldus de woordvoerder.

Onderzoek

“Ook de beoogde vestigingslocatie is daarbij onderzocht”, meent de woordvoerder. “Op Vlaardingerstraat 5b, waar de coffeeshop zich wil vestigen, is vele jaren een cafébedrijf gevestigd geweest. We beschouwen een cafébedrijf en een coffeeshop (ruimtelijk gezien) als gelijkwaardig aan elkaar. Een coffeeshop is daardoor in dit pand mogelijk.”

“Dat geldt niet voor een ander pand in de Vlaardingerstraat, waarvoor een aantal jaren terug een plan voor de vestiging van een coffeeshop is ingediend. Dat pand was niet in gebruik als café en viel in een andere horecacategorie. Daar kon zich dus geen coffeeshop vestigen.”

Rechter

De gemeente Schiedam stelt als eis aan de nieuwe exploitant dat ze contact zoekt met de omgeving om zich voor te stellen en over haar plannen te vertellen. Dat heeft Shanna Groeneweg om te beginnen gedaan door op elk adres in de omgeving een schrijven te bezorgen. De nieuwe coffeeshop moet zich inspannen om overlast voor de omgeving te voorkomen: de exploitant heeft de plicht om een goede buur te zijn. Dat is precies wat de nieuwe eigenaresse, Shanna wil zijn.

Namens de omwonenden en ook enkele ondernemers op en rond de Dam had Piet Jongepier een zienswijze bij de gemeente ingediend. Omdat echter de vergunning al is verleend en een zienswijze geen opschortende werking heeft, is de volgende stap om naar de rechter te gaan. Anette Kooij vindt het jammer dat een gesprek over de komst van De Gaper met de vertegenwoordiger van de tegenstanders niet mogelijk bleek te zijn.

Met de nieuwe coffeeshop erbij is het maximale aantal van coffeeshops in Schiedam bereikt. In de gemeente is er ruimte voor ten hoogste vier coffeeshops. Dat komt neer op ongeveer één coffeeshop per 20.000 inwoners, wat landelijk gangbaar is.