Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam: Wat gaat 2022 ons brengen?

Best wel raar om op de laatste dag van 2021 een column te schrijven die pas in 2022 gepubliceerd gaat worden, maar dat komt omdat Oud en Nieuw wat dat betreft best wel ongunstig vallen. Hebt u dat nu ook, dat je soms niet meer weet welke dag het is?

Was ervan overtuigd dat het op zaterdag/zondag viel, maar ineens is het op vrijdag/zaterdag. Balen, want nu moet ik weer een dag langer met mijn krantje doen, niet dat het iets uitmaakt, want hij staat vol met foto’s van terugblikken, maar toch, mijn krantje is mij heilig. Maar laat ik beginnen om u allen een gezellig, maar vooral gezond 2022 toe te wensen.

Dat wij 2021 maar heel snel vergeten en hopen dat het komende jaar weer iets van ons oude leven terug gaat geven, ik blijf er positief in geloven. Over positief of negatief gesproken, de priklocatie in de Groenoordhal is eindelijk open!!! Er is alleen één probleem, probeer maar eens een afspraak te maken.

Als je het online gaat proberen, krijg je een rondleiding door geheel Nederland met prikmogelijkheden, maar Schiedam zit er niet bij. Ik ga het telefonisch proberen en nadat ik een keer verbroken ben, krijg ik een hele aardige meedenkende jongeman aan de lijn, hij begrijpt tenminste dat ik afhankelijk ben van mijn scootmobiel en gaat zoeken naar een plekje in Schiedam, helaas zit alles tot eind januari vol en de slots voor februari staan nog niet open, misschien is Ahoy een goed alternatief?

Nou nee is mijn reactie en ik krijg het advies het later weer te proberen. Och ik heb toch niets anders te doen, alles is nog steeds gesloten en van rondkijken in Schiedam komt ook niets terecht, ik houd mij gedeisd en doe alleen de hoognodige boodschappen, wel met de nodige voorzichtigheid, want al die cijfers met besmettingen, ik word hier niet vrolijk van.

Het is wel een goede tijd om voorzichtig vakantieplannen te maken, normaal had ik al een jaar volgepland, maar om nu in een hotel met het diner op de kamer te gaan zitten?

Helaas zijn ook de “stenen” reisbureaus in Schiedam dicht, maar internet is geduldig en hier kan in mij goed uitleven, kijk wel uit dat je niet te vaak naar een dezelfde accommodatie kijkt, want sommige websites hebben flex prijzen en die gaan omhoog als er veel vraag naar is.

Waar is die goede oude tijd uit mijn werkzame leven, toen was december en januari de tijd om met het hele gezin te snuffelen in de reisgidsen en met zijn allen daarna een keuze te maken, maar nu in deze tijd?

Ik mag toch wel hopen dat deze lock-down niet te lang gaat duren en de winkels en restaurants eindelijk open mogen, tot die tijd gewoon online bestellen en niet via ….com maar via uw lokale winkel, wel zo gemakkelijk en hebben zij toch nog iets van een omzet.