Vrouwenkoor hoopt weer te repeteren op maandag in de Ark

Net als eind 2020 is The Green Forest Selection, het gezelligste vrouwenkoor van Schiedam Noord, al zoomzingend het jaar 2021 uitgegaan. Het koor dat in 1981 door bewoners van Groenoord en de Woudhoek is opgericht, had zoveel mooie plannen om het 40-jarig jubileum in 2021 groots te vieren.

Helaas werden die allen gedwarsboomd door het Corona-virus. Zingen mocht eerst wel, toen niet, toen weer wel maar met de nodige afstand en QR-code en uiteindelijk toch weer niet.

Veel optredens, zoals kerstconcert konden niet doorgaan, behalve een heel leuk optreden in Soos Blauwhuis in oktober. “Gelukkig zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben we als inmiddels geoefende zoomers, de pc, laptop, tablet en smartphone weer opgepakt. Met behulp van onze dirigent, Robert Verheul, hebben we zo weer heerlijk gezongen, weliswaar ieder voor zich, maar met elkaar in beeld.”

“En zo gaan we vol goede moed het nieuwe jaar in en hopen we binnenkort weer elke maandagavond te kunnen repeteren in de Ark. Daar hopen we ook nieuwe leden te kunnen begroeten, want die zijn van harte welkom. En tot slot zullen we dit jaar alsnog ons jubileum vieren”, besluit Ella van der Laan Bouma, voorzitter van The Green Forest Selection.

Het koor streeft ernaar een zo breed en gevarieerd mogelijk repertoire te brengen. Er worden nummers uit musicals en populaire songs gezongen, maar het (licht)klassieke genre wordt evenmin geschuwd. Veel van het repertoire is Engelstalig, maar er wordt ook in het Nederlands en in andere talen gezongen.

Kijk voor meer informatie op de website: thegreenforestselection.nl.