Volle tas voor gezinnen in armoede dankzij Rotary

Door Kor Kegel

Net Niet Genoeg kan hierdoor in het nieuwe jaar deze huishoudens voorzien van volle boodschappentassen, goed voor tenminste vijf warme maaltijden. In de tassen zitten soep, rijst, groenten en pasta en er wordt rekening gehouden met vegetariërs. Rotaryclub Schiedam de Veste bekommert zich om Schiedammers in armoede en vindt dat Net Niet Genoeg fantastisch werk doet.

Actie

Deze stichting had een eindejaarsactie onder het motto ‘Blik op 2022’. In de vijf dagen tussen Kerstmis en Oud & Nieuw worden levensmiddelen ingezameld met een ruim verwijderde houdbaarheidsdatum, maar ook met verse producten. Deze week worden de boodschappentassen uitgedeeld aan de tweehonderd huishoudens, waaronder 175 gezinnen. Het is het tweede jaar dat Rotary Schiedam de Veste zich voor die doelgroep inzet. “Ze kunnen het goed gebruiken,” zegt Renk Ruijter, uittredend voorzitter van de serviceclub.

“We hebben buurtbewoners, collega’s, familie en vrienden benaderd om ook te doneren. We zijn dan ook verheugd dat we ruim 1550 producten en een financiële bijdrage hebben kunnen overhandigen voor gezinnen die het hard nodig hebben.”

Stichting Net Niet Genoeg weet wat het is als je net niet genoeg hebt om de maand door te komen en je kinderen en jezelf van alles tekortkomen. Daarom houdt de stichting regelmatig Net Niet Genoeg Dagen met gratis kleding, speelgoed en woonaccessoires. Ook is er het Net Niet Genoeg Sinterklaasfeest. De eindejaarsactie is ook zo’n activiteit om een aantal minima een zetje in de goede richting te geven.

Rotary

Schiedam de Veste is een van de vijfhonderd Rotaryclubs in Nederland. Samen hebben ze meer dan 16.000 leden. Renk Ruijter: “Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen te verbeteren - dichtbij en ver weg.”

De Veste richt zich vooral op de ondersteuning van lokale initiatieven voor mens en milieu, in en rondom Schiedam.

Kijk voor meer informatie over Rotary Schiedam de Veste op de website: www.rotary.nl/schiedamdeveste/