Winnaar LEGO-speurtocht weet wat hij wil

Hij wist precies welke het ging worden. Een doos met Marvel LEGO. Deze kerstvakantie is hij in elk geval onder de pannen. Centrummanager Kitty Buijtendijk lacht: “Mooi om te zien hoeveel kinderen en ouders deze weken speurden in onze etalages.” De actie, een idee van ontwerper en bouwers Wouter Robers en Mathieu en Casper Levens, werd goed bezocht. “Onze ondernemers hebben - in tegenstelling tot andere momenten - met veel plezier gekeken naar al die handjes op hun raam.”

Schiedam Centrum probeert ondanks de lockdown er toch wat van te maken. Voor de ondernemers en bezoekers is het fijn om op deze manier interactie met elkaar te hebben. Sommigen sprongen er op in met iets extra’s. Voorzitter Schiedam Centrum Maurice Haverkamp zegt: “We hadden tijdens de voorbereidingen niet voorzien dat de scholen één week eerder zouden sluiten, dit gaf de actie een extra dimensie. Het werd een geliefd ommetje, zo langs de versierde etalages. Dagelijks konden we stapels ingevulde wedstrijdformulieren achter de LEGO-brievenbus oprapen. Geweldig!” Janet van Huisstede van DeWinkelmeiden, die de LEGO-actie samen met Schiedam Centrum coördineerde, ziet zeker mogelijkheden om het volgend jaar te herhalen.