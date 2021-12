Corry en Carel Nolet brengen Sparta terug naar natuurgras

Schiedam en Sparta liggen dicht bij elkaar. Ze hebben ook wat met elkaar. Sparta is al jaren actief bij maatschappelijke projecten voor jongeren in Schiedam. De Kasteelclub uit Spangen krijgt er nu wat voor terug.

door Kor Kegel

Spelen in de Eredivisie brengt de verplichting met zich mee dat het speelveld een hoge kwaliteit heeft, Zeven jaar geleden stapte Sparta over naar kunstgras. Dat is goedkoper in onderhoud en voor de Eerste Divisie was dat goed genoeg. Maar aan het eind van het huidige voetbalseizoen wordt het kunstgras verwijderd en wordt de ondergrond weer geschikt gemaakt voor natuurgras. Dat wordt mogelijk dankzij een eenmalige financi?le bijdrage van Corry en Carel Nolet.

Carel Nolet, algemeen directeur van Nolet Distillery aan de Hoofdstraat in Schiedam, is – met een korte onderbreking – van jongs af aan supporter van Sparta. Hij stond enkele maanden geleden open voor een gesprek met Sparta-voorzitter Leo Ruijs en algemeen directeur Manfred Laros. Het resulteerde in het besluit van Corry en Carel Nolet om de Kasteelclub bij te staan in het streven naar de hogere kwaliteit die bij de Eredivisie hoort, Overigens is daar een ook een systeem voor nodig voor veldverwarming en de inzet van grow lights.

In het besluit speelde mee dat Sparta met zijn maatschappelijke inzet duizenden Schiedammers bereikt. Het betekent dat Sparta met ingang van het voetbalseizoen 2022-2023 weer op natuurgras speelt.

Dat er in 2014 op kunstgras werd overgestapt, had ermee te maken dat met de kostenbesparing een hoger spelersbudget overbleef. Dat was noodzakelijk om terugkeer naar de Eredivisie mogelijk te maken. Elk seizoen opnieuw bespraken het bestuur en de technische leiding van Sparta de sportieve voor- en nadelen. Nu is er de ommekeer. ‘We keren terug naar gras en vervullen daarmee een langgekoesterde wens van elke Spartaan en voetballiefhebber,’ zegt voorzitter Leo Ruijs.

Het 133-jarige Sparta is de oudste club in het betaald voetbal in Nederland. Maar je bent nooit te oud voor vernieuwing. Komende periode gaat de club uit Spangen oplossingen zoeken voor de huisvesting van het eerste elftal en de trainingsfaciliteiten. De club heeft alle vertrouwen om tot een juiste invulling te komen waarmee de sportieve resultaten worden gewaarborgd. Naast het eerste elftal heeft de beleidskeuze ook consequenties voor Jong Sparta, Sparta O18 en de twee vrouwenteams. Deze laatste teams trainen en spelen al (gedeeltelijk) op een andere locatie. Trainingscomplex Nieuw Terbregge zal onderdeel zijn van de oplossingen. Veel Schiedammers hopen dat Sparta ook in hun stad oplossingen vindt.