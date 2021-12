Column: Doe maar een schietgebedje

Poeh, poeh. Wat een sportjaar. 2020 was niks en 2021 ook al niet en wat ons in 2022 nog allemaal te wachten staat is nog maar de vraag. Na Delta reisde Omikron naar ons toe en wie weet hoeveel letters van het Griekse alfabet er nog gebruikt moeten worden om volgende virusvarianten te duiden. Het zorgt voor chagrijn. Destijds fietste ik, het was op een druilerige zaterdagochtend tijdens een eerdere lockdown, een rondje langs de velden. Zag de jeugd sporten en de ouders achter het gaas. ‘Maar”, dachten we in onze onschuld, ‘dat virus zal wel weer overwaaien”. Hoop deed immers leven.

Achter het gaas

Ik fotografeerde wat ouders. Voor in de krant. Ze hadden hun kroost bij de ingang afgeleverd en keken vanachter het gaas naar hun koters. Voor zover dat mogelijk was, want er zijn complexen waar ze hooguit door de spijlen van het toegangshek kunnen gluren om ergens in de verte een glimp van hun nazaat op te vangen. Of ze zochten een plekje tussen de struiken. Hun afwezigheid langs de lijn zorgde trouwens wel voor rust en was een zegen voor de jeugd. Die kon nu eens lekker met hun voetbal, korfbal, handbal bezig zijn. Zonder dat er een vader of moeder of misschien wel grootouder als persoonlijke coach langs de lijn stond en krijsend en schreeuwend duidelijk maakte wat ze moesten doen of verkeerd deden. Of, nog genanter, de confrontatie met de scheidsrechter zocht.

Nu verzamelden ze zich achter het gaas en hokten gezellig keuvelend samen met andere ouders. Gedeelde smart is halve smart. En mekkerden, dat ze nu vanonder hun parapluutje het wekelijkse partijtje moesten volgen en zelfs niet even een bakkie konden doen in de kantine. Dat ze hun hoge nood niet kwijt konden. Het waren barre tijden en maandenlang afzien. Dan had ik het als sportjournalist beter voor elkaar. Ik mocht mijn werk doen. Was soms de enige toeschouwer. Als ik al niet herkend werd, opende het noemen van Groot Vlaardingen de poort en kwam ik met mijn CoronaCheck-app langs de beveiligers.

Lichtpuntjes

We zijn er nog niet van af. Steeds als we denken, dat het ergste leed geleden is komt er vanuit een uithoek van deze aardkloot wel weer een variant, die onze hoop op betere tijden torpedeert. L’histoire se r?pete, zoals de Fransen het zo mooi zeggen. De geschiedenis herhaalt zich. Nu zijn we aan de zoveelste lockdown bezig en lopen de competities weer de kans het einde niet te halen. Weer geen strijd om het kampioenschap. Geen blijdschap om die behaalde titel. Geen treurnis om degradatie. Geen toernooi om, zoals het voetbal dat kent, het plaatselijk kampioenschap. Inmiddels worden de maatregelen almaar verlengd. Ligt nu alles tot 14 januari helemaal plat en heeft de voetbalbond al duidelijk gemaakt dat de competities voor de A-sector (standaardelftallen) pas begin februari worden hervat. En voorspelt RIVM-baas Van Dissel, dat ons nog meer Omikron-ellende boven het hoofd hangt. Laten we er maar een schietgebedje voor over hebben en om een ander scenario vragen. Een scenario met lichtpuntjes. Past prima bij deze kersttijd.

Gerard S. Verver