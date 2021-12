door Theo Reyman

Ik tuurde in het donker en geloofde mijn ogen niet. Het statige beeld van gravin Aleida bewoog… Toen ik nog eens goed keek, zag ik de jonkvrouw van haar voetstuk schuiven. Zij wankelde in mijn richting ... Er zat niets anders op dan door te lopen, richting ‘t Stadserf. Daar wachtte mij een nieuwe verrassing. Tot mijn grote ontsteltenis kwam ook het grote H. Hartbeeld naast de basiliek ‘los’ en schoof keurig richting Broersvest, terwijl Aleida netjes inhield. Ik had nu ongevraagd twee volgers. Gevoelsmatig stak ik de weg over en koerste richting de Grote of St. Janskerk.

Mijn bizarre tocht was nog niet ten einde. Eenmaal in de Lange Kerkstraat bij de pastorietuin, herhaalde de gebeurtenissen zich. Daar zag ik Liduina aankomen; het beeld van de Nederlandse heilige verplaatste zich naar de mooie rij platanen, waar ik normaal gesproken graag loop. Het werd een uitzonderlijke optocht ... Ik naderde de ingang van de Grote Kerk en viel (figuurlijk gesproken) van mijn stoel, toen ik van de andere kant de beelden van de Brandersknecht, de Zakkendrager en de Distillateur zag aankomen. Op dat moment zwaaiden de kerkdeuren open en hoorde ik gezang en orgelspel. Ik werd als het ware naar binnen gezogen, met het gezelschap bewegende beelden in mijn voetspoor.

Het was een drukte van jewelste. Er waren vakken gevormd van bekende Schiedammers, de meesten ‘van vroeger’. Ik zag een groep schrijvers met onder anderen Annie M.G. Schmidt, Bordewijk, Gerard Reve en Fran?ois Haverschmidt. En daar zaten de burgemeesters Van Haaren, Knappert, Scheeres en Verver.Tamelijk vooraan distillateurs zoals Jansen, Nolet, De Kuyper, Melchers en Van Gent. .

Toen zetten organist en koor h??l zachtjes het Stille nacht, heilige nacht in. In een reflex stond ik op van de eerste rij (daar zat ik met mijn beelden) en liep naar de enorme kerststal, die de plaats van het Lam van Sjef Hendrickx had ingenomen. Mijn ogen werden getrokken naar de kribbe, waarin – ongelooflijk – een echt kindje lag. De kerstbaby keek mij liefdevol aan en gaf een knipoog ... Op kerstochtend werd ik wakker uit een hele zeldzame droom. Het feest met de bewegende beelden zal ik nooit vergeten.’