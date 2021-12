Kersthulst

Ieder jaar met Kerstmis denk ik er weer aan. Het kan ook haast niet anders. Bij Kerst hoort voor mij een hulstboom vol met rode besjes. De hulstboom was waarschijnlijk ??n van de eerste dingen die ik herkende in mijn leven. Het pronkstuk stond voor de voordeur, in het prieeltje van de boerderij waar ik woonde samen met mijn ouders, vele broers en zussen. En een pronkstuk was het met prachtig donkergroen gekruld blad, met Kerstmis altijd volop in de bessen. De hulstboom was vooral de trots van mijn moeder. Niemand mocht wijzen naar de hulst, laat staan er in knippen als de kersttijd naderde. Alleen zijzelf! Er waren veel liefhebbers om dat wel te doen. In de buurt waar ik woonde was het heel normaal dat er colporteurs, scharenslijpers, waarzeggers, spiritusdrinkers, vioolspelers en oud ijzer handelaren aan de deur kwamen. Mijn moeder kocht niet altijd wat, maar zorgde wel dat er niemand het erf af ging zonder een beker koffie, thee, soep of een belegde boterham. Ze was ook heel royaal in het meegeven van een litertje verse koeienmelk. Iedereen kwam graag terug. Zeker ??n handelaar, altijd rond de Kerst. Hij zeurde mijn moeder het hoofd gek over de hulst met prachtige rode bessen in het prieel. Zei dat hij het grote geld voor haar kon verdienen, als hij met de hulst-met-bessen de boer op ging. Mijn moeder was niet te vermurwen. Tot die ene keer. Misschien om van het gezeur af te zijn gaf ze de halsstarrig aanhoudende man toestemming de hulstboom aan oostzijde qua takken-met-bessen iets in te korten. Dat heeft ze geweten. Knip, knip, knip, daar gingen de hulsttakken met bessen; ook op zuid-, noord- en westkant! De man was niet te stuiten. E?n van mijn grote broers wist de fanaat in zijn snoeiwoede te stoppen.