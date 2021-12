Een mirakel in Speculaasga …

In het slaperige Speculaasga gebeurt gewoonlijk weinig. Er rijden paardenkarren over kinderhoofdjes. Er wordt hard gewerkt. Zondags gaat men ter kerke. En tussen de bedrijven door ontmoet men elkaar in ‘Den schiere bisschop”; een uitspanning met zware rode gordijnen die kleine driehoekjes licht doorlaten, veel koper en de geur van sudderende gehaktballen.

door Jaap van Vliet

De veelal oudere dorpsbewoners maken er regelmatig hun opwachting. Nippend aan een kruidenbitter en keuvelend over dingen die voorbij gingen. Natuurlijk gaat er af en toe een dorpsgenoot dood. Een paar dagen hangt er dan een zwarte sjaal op zijn of haar stoel. Maar het laatste jaar was het anders… Er waren veel dorpsgenoten heengegaan. Dit was geen griepje meer. De dokter deed wat hij kon maar was opgehouden met behandelen en zei: ‘Dweilen met de kraan open”. Bijna een zesde van het dorp was nu bezweken aan het virus. Diep bedroefd was men en het prettige geroezemoes was uit de herberg verdwenen.

Op zekere dag waren er weer eens wat mensen in de uitspanning. ‘Tring…’ De deurbel bewoog driftig heen en weer. Een venijnige wind ging vooraf aan de binnentredende rijzige vreemdeling. Zware grijze mantel en witte baard. Vastberaden liep hij op de kastelein af en mompelde hem wat in het oor. Vervolgens ging hij in een donker hoekje zitten. Zijn gezicht verborgen in de kraag van zijn mantel. Kort daarna zette de waard een mok warme chocolademelk en een schaal met snoepgoed voor hem neer. Niemand zei iets.

In het dorp werd natuurlijk gepraat over de vreemdeling. En of het er iets mee te maken had wist men niet maar sinds zijn komst lag er een wonderlijke gloed over het hele dorp en er hing een zoetige geur in de steegjes. Een zucht van verwachting trok door de gemeenschap. En na al de trieste maanden van gebogen gaan was de sfeer veranderd. Men keek nu energiek uit de ogen, glimlachend naar elkaar. Ook werd door de dokter vastgesteld dat het aantal sterfgevallen was afgenomen tot bijna nul. Een wonder? Was het de vreemdeling? Het kon niemand wat schelen. Hernieuwde hoop kwam er in het dorp. En er werd weer gelachen.

Gisteravond laat vertrok de vreemdeling. Een dorpeling bleef volhouden dat hij vlak boven de vertrekkende gestalte een slee had gezien met een schimmel en drie rendieren ervoor. Hoe dan ook, er werd feest gevierd in Speculaasga. De mysterieuze gloed en zoete geur bleven nog dagenlang hangen …