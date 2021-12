Bel de kinderen maar voor het Kerstfeest, opa is er ook bij

De vakantie vervroegd afgebroken, ik kan niet meer plassen. Op de boot fluistert mijn vrouw me in: ‘Bereid je voor op een katheter’. Ik staar over zee, donkere mistflarden belemmeren mijn uitzicht, ik kijk over zee, maar zien is even niet belangrijk. ‘Ik wil dat niet’’, zeg ik haar met ogen vol tranen en angst in mijn lichaam.In het ziekenhuis word ik van meer dan twee liter urine bevrijd, daarna een les in zelf-katheriseren, thuis sombere gedachten, vooral over het niet doorgaan van het Kerstfeest, ik wil niet als een zieli-ge opa aan een stoel geplakt zitten. Prognose, drie tot vier maanden wachten op een operatie en door Corona schuift dat met de dag een week naar achteren. De besmettingen lopen op, van 1600, 2000, naar 2400.

Zo worstel ik zes keer per dag een veertig centimeter lange katheter mijn lichaam in. Vooral in de nacht sla ik met onwennige handen soms een handeling over, natte voeten in mijn eigen plas. Maar dan, mijn vrouw en ik lopen door het herfstige park, het katheteriseren went een beetje, de rood en geel gekleurde bladeren vrolijken me wat op, mijn mobiel gaat af.

‘Jan Willem Kroon.’

‘Met het Franciscus Gasthuis, goede middag meneer Kroon, mag ik uw geboortedatum?’

‘05-03-1950’

‘Ja, dan overval ik u ook wel, maar er is overmorgen, vrijdag, een plek in de operatiekamer open gevallen, dan zou u geopereerd kunnen worden? Wilt u dat?’

‘Nou graag.’

‘Dat is duidelijk. U ontvangt morgen de uitnodiging per post.’

We staan in tranen, ik brul stil, we juichen samen, een reiger schrikt krijsend op, mijn vrouw en ik omhelzen elkaar met een lachstuip. Na deze aaneenschakeling van emoties lopen we verder, arm in arm, wie steunt wie? Na de operatie ben ik weer thuis, het is avond, mijn vrouw heeft de kerstboom al opgetuigd. Dan, mijn eerste plas. Ik durf het het niet, kijk verward naar buiten en zie een stralende sterrenhemel met een bijzonder heldere ster. Het geeft me moed, en ik plas. Als ik de toiletdeur open doe lach ik bevrijd, m’n vrouw kijkt me aan met tranen in haar ogen, ze heeft meegeluisterd. ‘Bel de kinderen maar voor het Kerstfeest, ook nu nog gebeuren er wonderen, opa is er ook bij.’