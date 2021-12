Een indrukwekkende kerst

Het is 1956, kan een jaartje eerder of later zijn geweest. Ik was een jaar of zeven. Wij wonen in een hoekhuis in het toenmalige Bergschenhoek, nu Lansingerland.

Door Jan Boumans

Het is een paar dagen voor Kerstmis. Jaarlijks werd de kerstboom opgezet door mijn vader. Gekleurde ballen, een mooie kerststal onder de boom. En…echte kaarsjes in de boom. Het is 1ste kerstdag.

Mijn Opa en Oma uit Rotterdam komen op bezoek. Alle kinderen, elf in totaal, zijn netjes aangekleed. Alles wordt in gereedheid gebracht. Vlak voordat mijn Opa en Oma arriveren met de bus uit Rotterdam, worden de kaarsjes aangestoken. Plotseling een grote schreeuw van een zus. De kerstboom staat in brand!! Iedereen schrikt en weet niet hoe te handelen. Alle kinderen zaten te trillen van angst. Een zus van me heeft een idee, pakt de fluitketel en vult deze met water. Duurde wat lang. Mijn vader is doortastender, rent naar de boom. Pakt hem in het midden van de stam en slaat in ??n beweging de kerstboom tegen de grond. Het vuur is bijna uit!! Hij rent met de boom naar buiten en smijt deze in de tuin. Alles uit. Ballen kapot. Kerststal beschadigd. Hij komt naar binnen, geeft ons allemaal de opdracht alles op te ruimen. We zijn net klaar, komen Opa en Oma binnen.

Waar is jullie kerstboom?

In de tuin!

Een jaar later weer een kerstboom, maar toen met elektrische gekleurde verlichting. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als mijn vader, met gevaar voor eigen leven, niet zo doortastend was geweest. Eind goed, al goed.