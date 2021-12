Column Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

Het was me het jaartje wel zeg, als ik terugkijk naar 2021 moet ik bekennen dat ondanks Corona toch best wel veel gebeurd is. Nadat vorig jaar de Kerst met veel aanpassingen, in huis gevierd mocht worden en er toch nog door Soos Blauwhuis een uitgebreid thuismenu werd verzorgd, komt er een vuurwerkverbod (heerlijk zou voor mij een eeuwig verbod mogen zijn) kwam er toch nog een beetje verenigingsleven op gang.

Ik vind siervuurwerk prachtig, maar al die idiote harde knallen, ik begrijp echt niet wat voor leuks daaraan is, ze gooien die krengen neer en lopen zonder om te kijken weg, alles wat hard knalt schijnt alleen te tellen en die arme huisdieren maar onder de bank zitten. Nee sorry, niets voor mij en dat heeft niets met leeftijd te maken, ik ben van jongs af al bang van vuurwerk. Men ging voorzichtig plannen maken voor een vakantie, tenslotte was een hoop onzeker, maar toen de vaccinaties gezet waren, werd het een stuk gemakkelijker, zeker om in Nederland iets te boeken, want wat is Nederland toch een prachtig land.

Men zegt er moet een dak opzitten tegen de regen, maar als ik de statistieken bekijk valt dit toch wel mee zeg. Wij hebben dus geluk gehad met een weekje Veluwemeer met maar ??n buitje. Maar toen kwam de discussies over vaccinaties op gang, je kon geen praatprogramma op de TV aanzetten of het ging erover.

Ik heb helaas met deze pandemie in mijn omgeving een aantal mensen verloren, zo triest en dubbel zo triest door de maatregelen die er werden genomen moest worden. En toen ik zelf Corona kreeg met mijn man, was ik als een kind zo blij dat wij gevaccineerd waren, ben er nog niet helemaal, maar zonder vaccinaties? Ik weet het niet.

Wij zijn de afsluiting van het Beatrixpark ook te boven gekomen en ik moet eerlijk zeggen dat er nu prachtige en veilige fietspaden liggen en is de overlast die men ondervond, snel vergeten. Er wordt volop gesloopt en ook daar is overlast van, maar als ik al die plannen zie, denk ik dat het echt wel een verbetering wordt, alleen zo jammer dat er niet gebouwd wordt voor de mens met een smalle beurs, zelfs met een โ€˜normaalโ€™ inkomen, zijn deze woningen voor de meeste mensen niet weggelegd. Maar mij hoor je niet echt klagen over Schiedam, woon er al 56 jaar en hoop er nog lang te wonen.

Er zijn gelukkig ook nog een aantal scootmobieltochten doorgegaan. Hoop dat volgend jaar bij de Zonnebloem weer tochten georganiseerd worden, geloof mij ik ben van de partij, hoop ook dat de strandrupstocht weer doorgang kan vinden, zo heerlijk die strandlucht opsnuiven. Maar nu eerst weer aangepast Kerst en Oud/Nieuw vieren, als ik al die feestelijke fotoโ€™s zie ben ik met een kleine familie toch wel een beetje jaloers, maar vergis je niet, juist met Kerst ligt een familieruzie op de loer.

Vandaar dus mijn wens, vrede op aarde en wees lief voor elkaar.

Joke Ballijns