Schiedam heeft een straatnamenapp

Na Rotterdam en Delft is Schiedam de derde gemeente met een straatnamenapp. Wie deze app binnenhaalt via Play Store of App Store en installeert op de eigen slimme telefoon, kan op een gemakkelijke en leuke manier heel veel leren over de oorsprong, herkomst en ligging van namen in de openbare ruimte binnen onze gemeente. De app bevat 1100 namen, waarvan er 100 niet meer in gebruik zijn. Er zijn veel verwijzingen naar beroepen, de jeneverindustrie en polders, maar ook naar distillateurs, bestuurders, of de stadsheilige Liedewij. Op de tegel zijn nog drie andere QR-codes opgenomen die toegang geven tot heel veel historische informatie over Schiedam en Schiedammers: schiedamopdekaart.nl, archief.schiedam.nl en Schiedam 1598.

Achtergronden

Burgemeester Lamers is blij met dit initiatief van het Gemeentearchief Schiedam: ‘Wie in onze stad om zich heen kijkt, ziet al veel van onze rijke historie. Maar wie even stilstaat bij deze tegel, kan op een leuke en snelle manier ook meer over de achtergronden van de namen van lanen, wegen, straten, bruggen, tunnels en meer, te weten komen, en daarmee over de geschiedenis van de plek waar de gebruiker van de app staat. De locatie van de tegel toont dat ook al aan: op deze plek begon de geschiedenis van wat in 1275 de stad Schiedam zou worden. Zo ligt de geschiedenis letterlijk op straat.’

De straatnamenapp is ontwikkeld door Tremani, vormgegeven in de huisstijl van de gemeente en gevuld door medewerkers van het Gemeentearchief Schiedam. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) adviseert het college over naamgeving in de openbare ruimte (https://archief.schiedam.nl/commissie-naamgeving-openbare-ruimte).