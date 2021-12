Boekbespreking: Post Scriptum

door Gerben

Wat een plezier kan het opleveren als je een auteur al vele jaren volgt! Auke Hulst is al heel lang een vriend van de winkel; rond elk boek is hij wel bij ons in de winkel geweest. En zijn gevarieerde schrijverschap zorgt ervoor dat elk boek een ontdekking is! Dus begon ik met plezier in zijn nieuweling: De Mitsukoshi Troostbaby Company.

Hierin neemt in een nabije toekomst de schrijver Auke van der Hulst een Troostkind: een niet van echt te onderscheiden robot om een verlies te verwerken. Dit omdat in een vroegere relatie de zwangerschap is afgebroken en hij nog steeds rouwt om dat niet gekende kind. Het Troostkind, Scottie genaamd, ziet eruit als een zevenjarig meisje en gedraagt zich ook zo. Dat levert mooie conversaties op tussen dit vroegwijze kind en de rouwende schrijver.

In een poging om zijn verlies ook op een andere manier te verwerken, werkt hij ook aan een roman, waarin hij probeert om het verleden te veranderen. Ook die roman lezen we. Zo speelt Auke Hulst een spel met de lezer, een spel dat voor de kenners van zijn werk nog beter gespeeld kan worden.

Het levert een boek op over verlies, over het krachtenveld tussen feit en fictie, over hoe je jeugd kan doorwerken in het heden en over de liefde. Dit geschreven op een manier dat het vertelplezier ervan af spat!

Cijfer: 9