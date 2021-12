Voedselbank Schiedam zoekt met spoed een chauffeur.

Voor de regio Rotterdam produceert de Voedselbank voedselpakketten, die verdeeld worden via 30 uitdeelpunten. De vrijwilligers dragen met hun hulp bij aan het verwezenlijken van onze missie en doelstellingen en wordt er zo directe voedselhulp aan mensen onder het bestaansminimum geboden en wordt er voedselverspilling voorkomen. In de regio Rotterdam worden wekelijks 8000 gezinnen ondersteund en wordt er 80.000 kg voedsel verwerkt. De Voedselbank is een ANBI stichting zonder winstoogmerk en er wordt tot en met het bestuur alleen door vrijwilligers gewerkt.

Ook Schiedam heeft sinds 2014 een Voedselbank, een zelfstandig werkende Stichting, maar met zeer nauwe banden met Rotterdam. ‘Wat wij doen is het uitdelen van voedselpakketten in Schiedam aan mensen die hiervoor in aanmerking komen, het tegengaan van verspillingen, verlichten van armoede en we bieden een luisterend oor. Wij zoeken per direct een chauffer, die iedere week (op donderdag) pakketten bij een van de centra in Rotterdam ophaalt en ze vervolgens brengt naar 2 verschillende uitdeellocaties in Schiedam. Op vrijdagochtend worden de lege kratten weer in Rotterdam afgeleverd.’

‘Wij zoeken een betrouwbare chauffeur met rijbewijs B voor een transportbus met laadklep. Je bent serieus en loyaal (we rekenen iedere week op je inzet). Wij bieden dankbare Schiedammers, die mede dankzij jouw inzet een voedselpakket krijgen, en zo iedere week weer gezonde maaltijden voor hen en hun gezin kunnen klaarmaken. Sociale contacten in klein, maar enthousiast team van vrijwilligers. Zin om je bij ons aan te sluiten? Stuur je motivatie en je CV naar info@voedselbankschiedam.nl.’