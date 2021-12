Slinger van lichtjes voor Sophia

Donderdag heeft basisschool Loep een lampionnenoptocht gehouden. Iedere groep in zijn eigen bubbel, vormde een prachtige lange lichtjes slinger. Met deze lichtjesslinger vroeg de school aandacht en geld voor het Sophiakinderziekenhuis. Mooi om in deze periode ook aandacht te hebben voor anderen. Er is al heel veel geld opgehaald door de school en nog steeds kunnen mensen de actie steunen. Kijk op: https://vriendensophia.digicollect.nl/basisschool-loep. Er wordt een nieuw sportcentrum gebouwd voor zieke kinderen. Eerst kwam er een kinderarts in school. Floor Stadhouders heeft verteld wat een kinderarts allemaal doet en hoe belangrijk het is voor kinderen om te sporten en voor de broertjes en zusjes.