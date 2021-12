Christina Heck heeft nu een zorg minder

Om niet steeds zoโ€™n eenmalige actie te organiseren, zocht ze via een oproep op het platform LinkedIn naar sponsors. Dat werd gezien door Richard Steffers van de in Vlaardingen en Schiedam gevestigde financi?le dienstverlener Fundament Advies. Daarover zegt de ondernemer: โ€˜Wij vinden maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk. Het is mooi, dat wij kunnen bijdragen om de droom van deze ambitieuze topsporter te verwezelijken.โ€™ Heck hoopt, dat andere sponsors zich daarbij aansluiten. De bij het Maassluise Mahorokan trainende 21-jarige studente Sportkunde werd in 2020 door de gemeente Vlaardingen gelauwerd met de Vlaardingse sportprijs in de categorie topsport. In dat jaar won ze in de klasse +78 kg het Matsuru Dutch Open Espoir in Eindhoven en pakte brons op het NK Onder-21. Christina kwam overigens eenmalig uit in die gewichtsklasse, normaal doet ze mee in de klasse -78kg.