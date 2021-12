Kerst in huize ‘Sterrenlicht’

door AB

Dit jaar ontzie ik het om mijn kerstdorp tevoorschijn te halen en in te richten. ‘Dat kerstdorp hoort erbij, ik doe het wel opa!’ Mijn kleindochter hielp. En zo komt het dat het kleed werd uitgerold en stuk voor stuk alle onderdelen weer een eigen plekje kregen. Ik heb ze al zo vaak in handen gehad: de huisjes, de mensen. Ik kan ze dromen.

In de invallende schemering wandel ik in gedachten door het dorp.

Nee, ik laat me rijden, door het treintje, beter gezegd door de stoomlocomotief. Makkelijker nu vermoeidheid zich sneller laat gelden. Wat is het toch een heerlijk tafereel: de besneeuwde bomen, het kerkje met de spitse toren, het zingende kerstkoortje op de straat… Het is druk, ondanks de kou: kinderen maken een sneeuwpop, er wordt geschaatst. Jonge mensen verzamelen zich en kijken stiekem of hij of zij er ook is, voor misschien wel een dans op het ijs. Achter hen een kraam waar warme chocolademelk wordt verkocht, en gl?hwein.

En, er wordt druk gewinkeld: een stel, warm aangekleed, rust even uit op een bankje. Ze zijn goed geslaagd, gezien de pakjes die ze naast zich hebben neergelegd. Iets opzij zie ik een oliebollenkraam, en de prachtige winkel van de warme bakker. En daar, daar kun je terecht voor het kopen van een kerstboom. In de verte, bij het postkantoor lopen mensen in en uit voor het versturen van de laatste kerstkaarten…

Kerstdorpje

Vanzelf komen mijn eigen herinneringen boven. Mijn moeder had ook zo’n kerstdorpje. Dat werd met zorg opgebouwd. Bij haar zaten er echte kaarsjes in de huisjes, dus dat was oppassen geblazen. We begonnen er pas mee als de Sint vertrokken was (”anders schop je die man weer tegen zijn benen’ aldus mama). ‘En verder doen we niet veel hoor!’ zei ze, als ieder jaar. ‘s Avonds, wanneer mijn zus en ik op bed lagen en allerlei vreemd gerommel hoorden in de woonkamer beneden, had moeder altijd wel haar woordje klaar: de jongens zijn aan het voetballen… Ja,ja…

De andere dag was het steevast toch weer een verrassing: daar stond een prachtige boom met pakjes eronder. We begonnen de dag met een kerstontbijt. De feestelijk gedekte tafel lachte ons toe: moeder had rode linten gespeld over het witte tafelkleed. Wat genoten we van het speciale krentenbrood met spijs erin. De thee smaakte extra lekker omdat de mooie kopjes werden gebruikt. We zongen kerstliedjes, deden spelletjes, en maakten ook ruzie. Ja, dat ging gewoon door.

‘s Avonds aten we konijnenbout. Mijn broer ging die meestal kopen en mijn moeder maakte het klaar. Onder het eten hadden we het gezellig. Toen we ouder werden hadden we het graag over voetbal. Daar raakten we niet over uitgepraat. Ik heb nog een heel heldere herinnering vanuit mijn vroegste levensjaren … ‘s Avonds, voor het slapen gaan moesten de kaarsjes worden uitgeblazen. Mijn moeder zong er een liedje bij, en dan tilde ze me op en mocht ik blazen. Een herinnering om nooit te vergeten.

Gezin

Later, toen ik een eigen gezin kreeg, werd het vieren van kerst minder traditioneel. Wel wilde ik altijd een kerstboom in huis. Al had ik het niet breed: een kerstboom moest er zijn. Wat genoot ik ervan om mijn kinderen zo te zien genieten! Ik zorgde voor een extra schemerlichtje, wat kaarsen hier en daar. Om me heen zag ik veel gezinnen die moeite moesten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik was actief bij het buurtwerk en kon via winkeliers regelen dat de kinderen die het buurthuis bezochten allemaal een extraatje kregen. Maar, ze moesten wel lekker meedoen en meewerken om het gezellig te houden!

Het begon me tegen te staan dat er rond de kerst haast alleen maar over eten werd gepraat. Wat mij betreft was het echt feestelijke er voor een groot deel vanaf. Het leek wel een ‘vreetfestijn’ waar een heleboel onschuldige dieren aan moesten geloven. Van mij krijgen alle kalkoenen met Kerst een vrije dag! Later kwamen er nog meerdere mooie herinneringen bij:

Ik ging op bezoek bij mijn ouders. Er waren ook andere gasten. Vol trots zette mijn vader zijn prachtig versierde salade op tafel. Ook herinner ik me dat ik een keer kerst in Frankrijk heb meegemaakt, bij mijn zus. Na het diner keken we gezamenlijk naar een prachtig concert op tv met Barbara Hendriks. Ook gingen we geregeld met kerst uit eten: mijn vrouw en ik en haar schoonouders, naar een fonduerestaurant. Gewoon saampjes was ook fijn. We namen lekker de tijd om te gourmetten. We genoten van ons gezellig versierde huis met de grote kerstboom. Tot de kat ook trek kreeg en alle versiering uit de boom trok. Een enkele keer heb ik kerst in Florida gevierd. Wat was het daar uitbundig, en ook wel wat overdadig: voor ieder lagen er maar liefst 5/6 pakjes onder de boom.

Kerst vieren

Maar ja, als je me nu vraagt hoe vier je kerst… Vieren, vieren, wat valt er te vieren als je niet in het verhaal gelooft. Dat is iets wat ik me vaak heb afgevraagd. Ik loop nog eens naar mijn kerstdorp. Ja, warempel, daar tussen al die bedrijvigheid zie ik ook een kerststalletje, met een grote engel ernaast, groter dan het gebouwtje zelf. Ze staan daar te staan, de herders, de wijzen, Jozef. Maria zit naast het kind. Ik kijk naar het kind. Wat een lieverd! Met grote, onschuldige ogen kijkt het me aan. De zachte wangetjes zo lief!

Onvoorstelbaar: ooit was ik zo’n baby, zo’n wonder van leven. En mijn dochter evenzo, mijn kleindochter ..., mijn buurvrouw, mijn buurman…, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Uiteindelijk gloeit in ons allemaal datzelfde niet te benoemen licht. Het lange staan kan ik niet meer opbrengen. Ik loop weer naar mijn stoel. Ongemerkt is het donker geworden. Ik kijk uit het raam. In de verte pinkt een ster. Nog zo’n lichtdrager. Een wonderlijk gevoel van vrede daalt in mijn hart: ik ben niet alleen!’