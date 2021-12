Seniorenwelzijn loopt Memory Walk

Afgelopen zaterdag, 18 december, vond de Memory Walk plaats en Seniorenwelzijn liep mee. Collega’s uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam liepen gezamenlijk 7 kilometer. Gesponsord door familie, vrienden en collega’s wisten zij hiermee 1008 euro op te halen voor dementieonderzoek in het Erasmus MC. Seniorenwelzijn richt zich op het behoud van welzijn en zelfredzaamheid van thuiswonende senioren en signaleert dat beginnende dementie hier steeds vaker een rol bij speelt. Meer onderzoek naar dementie is daarom extra belangrijk. Voor meer informatie over Seniorenwelzijn bel 010 248 68 88 of ga naar www.seniorenwelzijn.nl.