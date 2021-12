Scouting Tono-groep eert jubilerende vrijwilligers

Bij de afsluiting van het jaar heeft de Scouting Tono-groep de kans aangegrepen om enkele van de gewaardeerde vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zij ontvingen een Jubileumteken van Scouting Nederland.

In totaal reikte de scoutinggroep aan 10 vrijwilligers een Scouting Nederland jubileumteken uit. Die varieerden van 5 jaar voor welpenleidster Nathalie Doek tot aan 40 jaar voor voorzitter Richard Spruit. Twee vrijwilliger ontvingen alsnog het jubileumteken nadat deze eerder deze niet beschikbaar was.

‘Vrijwilligers zijn de levensader waar deze scoutinggroep op draait. Dit zijn de mensen die er elke week voor zorgen dat onze leden een fantastisch scoutingavontuur kunnen beleven”, zo start Lukas van Mil. Binnen het bestuur van de groep heeft hij de functie van groepsbegeleider, zeg maar de ‘personeelszaken’. ‘Die vrijwilligers waarderen we graag veel en vaak, maar een jubileum is natuurlijk extra bijzonder. Daarom hebben we voor deze mensen bij Scouting Nederland de verschillende jubileumtekens aangevraagd. En een mooie gelegenheid om het Jaar van de Vrijwillige Inzet af te sluiten”.

Die uitreiking van de waarderingstekens begon met het 5-jaar jubileumteken voor welpenleidster Nathalie Doek en secretaris van het stichtingsbestuur Marco Lansbergen. Direct daarna waren het de jubilarissen voor het 25-jaar jubileumteken die het ereteken ontvingen: welpenleider Thijs Roeling, scoutsleidster Lisa Drost-van Stokken, groepsbestuurslid en explorerbegeleider Lukas van Mil en secretaris Monica Spruit. Voor het oog van de jeugdleden van de Scouting Tono-groep die bijeen waren voor de afsluiting van het jaar ontvingen daarna welpenleider Ronald Evertse en explorerbegeleidster Antoinette Zwitserlood het 30-jaar jubileumteken. De feestelijke uitreiking werd afgesloten met het 40-jaar jubileumteken voor voorzitter Richard Spruit.