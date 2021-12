Al meer dan honderd extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Dit jaar zijn in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ruim honderd extra banen gerealiseerd voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee is de belangrijkste doelstelling van het Sociaal Werkpact MVS behaald.

Steeds meer bedrijven in de regio spannen zich in om de doelgroep aan werk te helpen. Op 15 december ontvingen vier sociaal ondernemers het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’. Wethouder Bart de Leede van Vlaardingen reikte de certificaten en bijbehorende trofees uit op het stadhuis in Vlaardingen. Inmiddels ontvingen al 36 ondernemers het keurmerk. ‘De vier nieuwe keurmerkhouders hebben allemaal een sociaal hart”, zegt Jop Schmeitz, manager van het Werkgeversservicepunt van Stroomopwaarts. ‘Met Het Goed werken we al jaren samen. Het Goed heeft kringloopwinkels in Vlaardingen en Schiedam. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkten hier de afgelopen jaren als chauffeur, bijrijder, magazijn- of winkelmedewerker. Sommigen kregen een vast contract en werken er nu al jaren. Anderen stroomden door naar een werkplek bij een andere werkgever. Op dit moment werken ongeveer tien mensen via Stroomopwaarts bij Het Goed.’

Geen cv

VKS Schiedam is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in parkeeroplossingen. ‘Het unieke van deze nieuwe keurmerkhouder is dat iedereen hier kan solliciteren”, zegt Schmeitz. ‘De enige voorwaarde is dat je gemotiveerd bent en van aanpakken weet. Je hoeft zelfs geen cv te laten zien. Binnen het bedrijf leiden ze kandidaten op. Al twee inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vonden hier werk. Het bedrijf verwacht verder te groeien en is van plan daarbij samen te werken met Stroomopwaarts.’

Kracht

De andere twee nieuwe keurmerkhouders zijn Job&Me en Uitzendbureau Ambacht. ‘Beide bedrijven zetten mensen in hun kracht”, legt Schmeitz uit. ‘Job& Me kijkt naar de talenten van mensen en zoekt daar werk bij. Bijvoorbeeld in de telecom, techniek of het magazijn. In de vier jaar dat dit uitzendbureau met Stroomopwaarts samenwerkt, zijn al meer dan vijftig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen. Met Uitzendbureau Ambacht werken we sinds een jaar samen. Dit bureau leidt mensen op voor installatie- of elektromonteur. Van de tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die de opleiding volgden, rondden inmiddels acht deze succesvol af. Elf andere mensen werden opgeleid voor werk in het magazijn. Nog voordat zij de opleiding startten, wisten zij al waar zij zouden komen werken.’

Vijftig ondernemers

Het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ vloeit voort uit het Sociaal Werkpact MVS. Stroomopwaarts riep dit initiatief in december 2020 in het leven. Het doel hiervan is extra werkplekken te realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door het ondertekenen van het convenant Sociaal Werkpact MVS onderschrijven ondernemers de sociale opgave van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Deze ondernemers spreken hiermee hun intentie uit om sociaal te ondernemen.

Bijna vijftig ondernemers ondertekenden inmiddels het convenant Sociaal Werkpact MVS. Eind 2022 moeten dat er honderd zijn. Ondernemers die niet alleen de intentie hebben om sociaal te ondernemen, maar het daadwerkelijk doen, ontvangen het keurmerk. Dit is twee jaar geldig. Het laat zien welke ondernemers in de regio inclusief ondernemen. Met het keurmerk kunnen ondernemers zich profileren. Zij zijn een jaar lang gratis lid van het Sociaal Economisch Netwerk MVS en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van dit netwerk.

Meer weten over het Sociaal Werkpact MVS? Kijk dan op www.stroomopwaarts.nl/zakelijk. U kunt ook bellen met het Werkgeversservicepunt: 010 246 55 00 of stuur een e-mail naar: wsp@stroomopwaarts.nl.