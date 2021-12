Shanna wil van De Gaper meer maken dan alleen ‘n coffeeshop

Eind januari, begin februari denkt ze open te gaan. Shanna Groeneweg opent dan aan de Vlaardingerstraat 5b haar bioshop De Gaper. Het is in feite een coffeeshop, maar Shanna wil er meer van maken.

Door Kor Kegel

De naam De Gaper geeft het al aan. Gapers deden in Nederland en Vlaanderen van oudsher dienst als uithangbord van apothekers en drogisterijen die kwaliteit boden. Shanna Groeneweg is geen drogist, maar ze zal zich in haar winkel behalve softdrugs ook biologische producten verkopen. Vanwege het bestanddeel cannabis in deze producten kunnen mensen die ziek zijn of stress ervaren er baat bij hebben. Dat is een van de doelgroepen van De Gaper.

Beveiliging

Meer dan andere coffeeshops zal De Gaper de uitstraling van een winkel hebben. Wel een winkel met beveiliging, want dat is het voorschrift bij alle coffeeshops. Shanna zegt de openbare orde en veiligheid in en rond De Gaper te willen waarborgen. ‘De beveiliger zal onder andere toezicht houden op het gedrag van de klanten. Er wordt ook gelet op het parkeergedrag. Parkeert iemand niet op de juiste wijze, dan wordt er geen toegang verleend. Klanten die in de Vlaardingerstraat of in de nabije omgeving staan te blowen zullen worden weggestuurd. Ik wil niet dat iemand overlast van mijn zaak ondervindt.’ Er wordt alleen toegang verleend aan personen van 18 jaar en ouder.

Mik Mak

Shanna is 28 jaar geleden geboren in Schiedam en hier ook getogen. In 2011 haalde ze haar vwo-diploma en begon ze aan de hbo-opleiding Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs. In 2015 haalde ze haar diploma. ‘Toen ben ik gaan werken bij Bastion Hotels als assistent-hotelmanager. Na een jaar ben ik bij Easy Hotel gaan werken en daar heb ik bijna twee?nhalf jaar gewerkt. Toen was ik toe aan een nieuwe uitdaging en ben ik in 2018 begonnen bij D-reizen als reisadviseur. In 2020 ging ik bij coffeeshop Mik Mak op het Broersveld werken,’ vertelt ze.

Bioshop

‘Ik merk dat het beeld dat veel mensen van een coffeeshop hebben nog steeds negatief is, terwijl juist heel veel mensen baat hebben bij het gebruik van softdrugs. Veel zieke en oude mensen gebruiken softdrugs om hun pijn te verlichten. Ik heb daarom een ondernemingsplan geschreven om de bioshop te openen om vooral deze mensen te adviseren en te helpen en om het negatieve beeld over een coffeeshop te veranderen.’ In maart van dit jaar diende ze haar bedrijfsplan voor het exploiteren van een coffeeshop in bij de gemeente Schiedam. De stad telde drie coffeeshops en in het beleid paste nog een vierde. Na een lange en zorgvuldige selectieprocedure is die laatste vergunning aan Shanna Groeneweg verleend.

Moeilijk

Met de komst van De Gaper verdwijnt een oud caf? uit de Schiedamse horeca. Tientallen jaren zat er café Royal. Na het overlijden van zijn vrouw Truus deed Wim Vink de zaak over aan de ervaren horecaexploitante Anette Kooij-Leermakers en haar man John. Zij veranderden het interieur totaal en doopten het om in café Kennis. Later maakten ze er een nachtzaak van. Ze hadden er daardoor onevenredig veel last van, toen het kabinet-Rutte scherpe coronamaatregelen afkondigde. Het was voor Anette en John geen gemakkelijk besluit om te stoppen, weet Shanna, maar de coronapandemie heeft hen wel het zetje gegeven. De Gaper zal van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur geopend zijn.