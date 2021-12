Nico Sterrenberg weer de beste oliebollenbakker van Nederland

Hier werkt hij maandenlang naar toe, zegt hij. ‘Ik stop er mijn ziel en zaligheid in en dat voelt dit als een bekroning.’ Nico Sterrenberg is uitgeroepen tot de beste oliebollenbakker van Nederland.

Door Kor Kegel

Voor de beste oliebol van Nederland moet je dit jaar bij zijn Gebakkraam in Schiedam zijn, zegt het testteam van twaalf vrijwilligers en twee experts. Als enige bakker heeft Nico Sterrenberg een 10 voor zijn oliebollen gekregen. Het team van oliebollentestonline.nl keurt al jaren bij tientallen kramen en bakkerswinkels in het hele land. In 2018 en 2020 werd Nico uitgeroepen tot de beste oliebollenbakker van Zuid-Holland, in 2019 tot de beste van Nederland. En dat is hij nu dus weer geworden.

‘Ik kan het nauwelijks geloven,’ reageert hij. ‘Nooit kreeg ik een lager cijfer dan een 9,5 en nu heb ik zowaar een 10 gekregen. Voor het vierde jaar op rij behoor ik tot de top.’ Hij is er helemaal beduusd van.

Smaken

Zijn prijswinnende oliebol is die met krenten, maar Nico bakt ze in nog zo’n 25 smaken die het testteam ook warm aanbeveelt. Denk aan varianten met pudding, chocolade, red velvet, kokos, pistache en peer. Daarnaast vind je er lekkernijen als appelbeignets, appelflappen en wafels. Nico en zijn vrouw Willemien zijn continu bezig met het perfectioneren van de receptuur. Dat doen ze al sinds 1960, toen de kraam werd opgericht door Nico’s grootvader Loki Sterrenberg.

‘Het oliebollen bakken kent een gedegen voorbereiding”, zegt Nico. In september begint hij al met de selectie van meel, krenten, appels en andere ingredi?nten. Topkwaliteit wil hij en daar gaat veel tijd in zitten. Eerder vergeleek hij het al eens met sleutelen aan een racewagen, waarbij het gaat om de kleinste details. De vergelijking is actueel, nu Max Verstappen anderhalve week geleden wereldkampioen werd. Nico Sterrenberg heeft nog een wereld te winnen.

Oefening!

In de wijde omgeving heeft het testteam geen bakker kunnen vinden die aan de oliebollen van de Gebakkraam op de Koemarkt in Schiedam kan tippen. Bij een kraam in Crooswijk is de kleur onregelmatig. Elders zijn de bollen saai en vlak van smaak. In Ypenburg trof het team bleke, vettige sponzen. En dan weer zijn de krenten aan de buitenkant verbrand (bittere nasmaak) of zit er niet genoeg vulling in. Het valt niet mee om de perfecte oliebol te bakken, maar de 49-jarige Schiedammer kan het en dat komt mede omdat hij het hele jaar oefent. Hij laat ze geregeld keuren bij het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in Wageningen. Goudgekleurde certificaten zijn het gevolg.

Ruime openingstijden

Nico had met het Centrummanagement Schiedam een leuke afspraak gemaakt. Als je winkelt in de binnenstad, zou je tot en met aanstaande vrijdag een kleurplaat van de Gebakkraam meekrijgen. Inlevering van een ingekleurde plaat zou je op doordeweekse middagen een gratis oliebol opleveren. En alle tekeningen zouden een plekje krijgen in de etalages van de winkels in het centrum. Door de lockdown kan het geen massale actie meer worden, want de zogenaamde niet essenti?le winkels moeten dicht blijven.

Aan de kraam zal er wel drukte zijn en om deze te spreiden – Nico en Willemien houden rekening met de coronamaatregelen – zijn de openingstijden verruimd. Weliswaar is de Gebakkraam op Eerste en Tweede Kerstdag gesloten, maar tot en met donderdag 30 december is de kraam op maandag, dinsdag en woensdag open van 9.00 tot 21.00 uur, donderdag van 7.00 tot 21.00 uur en vrijdag van 5.00 tot 17.00 uur, dus ook op de vrijdag van kerstavond en die van Oudejaarsdag. Op Nieuwjaarsdag is de kraam geopend van 13.00 uur tot 18.00 uur.