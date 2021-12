Door Maartens buurtplaatjes maakten in 2021 veel Schiedammers nieuwe vrienden

door Els Neijts

“Zelf verzamel ik sowieso van alles. Van mokken tot cd’s met walvisgeluiden. Verzamelen werkt verslavend, maakt hebberig en is blijkbaar een soort oerdrang in mensen. Jong en oud! Iedereen heeft buren en is daar in meer of mindere mate mee bezig. Dus ik dacht Waarom zou je je buren niet sparen? Als sticker! Om die vervolgens allemaal in een album bij elkaar te plakken. Ook dat blijkt een behoefte: Iets compleet maken.”

Winters landschap

Maarten had al vaker samengewerkt met het Stedelijk Museum. Zo maakte hij vorig jaar met Kerst in het museum een winters landschap met modeltreintjes, in kerstsfeer. Samen met modeltreinvereniging Schiespoor. Toen het burenplaatjes-idee in zijn achterhoofd steeds groter groeide werden de banden opnieuw aangehaald. “Ik ben genodigd!”, lacht hij breed. “Schiedam doet veel toffe dingen, ook om kunst toegankelijker te maken. En ik verbaas me er nog steeds over hoe mooi de stad is. Zo heb ik heb zitten vergaderen in het Jenevermuseum. Wat een plek!”

Mee eten

Tijdens zijn rondgang door verschillende wijken leerde ook Maarten vele Schiedammers kennen. “Ik mag overal mee eten”, grijnst hij tevreden. ‘Ook ‘s morgens vroeg kan dat van nasi tot lasagne zijn. Allemaal lekker, ook al ben ik van kinds af aan al vegetariër.’ De samenwerking met de buurtbewoners en de ondernemers waar je de plaatjes en albums kon krijgen heeft Maarten als heel bijzonder ervaren. Eigenlijk wil hij niet één specifiek iemand benoemen maar als het dan toch moet ... “Charda, die was zo enthousiast. Ze woont in Oost en omdat ze het aanspreekpunt is in haar wijk mocht ik met haar mee. Ze heeft me over zoveel drempels gesleurd. Zo doen we dat nu ook in nieuwe wijken, daarin word ik inmiddels door een heel team ondersteund. Ambassadeurs in de wijken zijn heel belangrijk. Niet alleen om contacten te krijgen, maar ook om ze te houden.”

Gemeen

In de buurtplaatjespraktijk bleken Schiedammers veel meer gemeen te hebben dan ze in eerste instantie vaak dachten. “Vaak bleken mensen elkaar niet alleen te vinden in bordspelletjes spelen of klussen, maar ook in dromen onthouden, heel hard zingen als ze alleen zijn of iedere dag om 7 uur ontbijten. Dat zijn ze gaan delen. Ook de ruilmiddagen met kids en fanatieke volwassenen waren fantastisch. Daar kon ik wat ondernemerstrucjes aan bijdragen. Zoals goed onderhandelen bij het ruilen en veel complimentjes droppen.”

Catwalkverkoper

Van het een kwam ook voor Maarten afgelopen jaar het ander. “Komend jaar ga ik bijvoorbeeld een beroepengids voor de toekomst maken, met kinderen. Ook geweldig. Dat idee is ontstaan tijdens workshops in de Kinderboekenweek. Het is niet te geloven wat die kids allemaal verzinnen. Van dierentuinslager die papagaaienburgers, slangensoep en zeehondenpizza gaat verkopen tot catwalkverkoper die toeschouwers eten aansmeert.”

Maarten komt oorspronkelijk uit Dordrecht en woont in Rotterdam. Hoewel hij inmiddels hele horden Schiedammers kent, de stad prachtig en leuk vindt, gaat hij voorlopig niet verhuizen. “Ik heb mijn huidige huis - net over de grens met Rotterdam - nog niet zo lang geleden met veel geluk kunnen aanschaffen, dus ik ben spekkoper. Maar ik woon wel héél dichtbij hoor! Als ik op mijn tenen ga staan kan ik Schiedam zien liggen.” Omdat de plaatjesactie zo’n succes was, komt er een editie XL. Voor het Centrum, Nieuwland en Noord kunnen geïnteresseerden zich tot en met 31 december nog opgeven via www.stedelijkmuseumschiedam.nl/buurtplaatjes.