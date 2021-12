Boekbespreking: Post Scriptum

De hoofdpersoon van dit opmerkelijke debuut, Lisa Weeda, wordt gestuurd haar grootmoeder Aleksandra naar Oekra?ne gestuurd, op zoek naar haar oom Kolja in Loegansk. Als ze bij de grenspost van de separatisten aankomt, mag ze niet verder omdat het te gevaarlijk is en zij er niets te zoeken heeft. Ze probeert via een korenveld het land in te komen, maar dan komt ze als een soort Oekraiense Alice in Wonderland in het nooit gebouwde Paleis van de verloren Don Kozak terecht. Daar ontmoet ze haar overleden overgrootvader Nikolaj, met wie ze de geschiedenis van haar familie tot leven wekt.

Ze leert over het mooie, maar ook wrede land, waar de bevolking en dus ook haar familie de afgelopen eeuw zo veel leed en onrechtvaardigheid heeft meegemaakt. Of het nu onder de Russen, de Duitsers of door de afscheidingsbewegingen is, Nikolaj maakt duidelijk dat hun familie altijd onderop lag. Dat hij Aleksandra in 1942 heeft verloren doordat hij haar in Duitsland te werk moest laten stellen als Ostarbeiterin en haar daarna nooit meer gezien heeft, heeft hem tot aan zijn dood pijn gedaan. In dit Paleis wacht hij nu dan ook op haar komst. Langzaam wordt ook het lot van Kolja duidelijk. Een debutant met ambitie: een goed opgezette, aangrijpende literaire familieroman, over een mooi, maar verscheurd land.

Cijfer: 9