Nieuwe baan wethouder Duncan Ruseler

Wethouder Ruseler: ‘Ik ben vereerd dat de gemeente Woudenberg mij benoemt als gemeentesecretaris. Tegelijkertijd kost het me ook moeite om Schiedam achter me te laten. Mijn geboortestad, waar ik de afgelopen drie jaar met vele Schiedammers heb mogen spreken. Ik prijs me gelukkig dat ik het vertrouwen van het AOV Schiedam en de hele gemeenteraad kreeg om mij in te zetten voor de stad Schiedam. Trots ben ik dat de gemeente er financieel beter voor staat dan drie jaar geleden. Tegelijkertijd hebben we belangrijke dingen kunnen doen in stad. En hebben we bijvoorbeeld in de coronacrisis steun kunnen geven aan de culturele sector en het schuldenlab kunnen openen.’

Burgemeester Cor Lamers: ‘Dit is een mooie stap in de carri?re van Duncan. Hij heeft zich de afgelopen jaren het vak van wethouder snel eigen gemaakt. Hoewel we hem deze stap van harte gunnen, vinden we het ook jammer een ervaren bestuurder te verliezen. Gelukkig blijft hij tot 1 maart om zijn werk in deze collegeperiode goed af te maken. Daarmee borgt hij de continu?teit en maakt hij mogelijk dat dit college in deze samenstelling de periode afmaakt. Wij wensen Duncan veel succes.’ Ruseler is wethouder voor de gemeente Schiedam vanaf januari 2019. Hij heeft de portefeuilles Financi?n, Werk en inkomen, Cultuur en Dienstverlening.