Sporthal Groenoord wordt opnieuw vaccinatielocatie

De gemeente Schiedam richt Sporthal Groenoord opnieuw in als vaccinatielocatie. De verwachting is dat de GGD hier binnen enkele weken weer 7 dagen per week gaat vaccineren tegen COVID-19. Sporthal Groenoord is eerder dit jaar heel geschikt gebleken als vaccinatielocatie. Daarom hebben de GGD en de gemeente Schiedam opnieuw gekozen voor deze succesvolle formule door sporthal Groenoord in te zetten om te vaccineren. De gemeente zorgt voor de inrichting van de hal, het locatiemanagement, de beveiliging en alle andere niet-medische zaken, zoals de inzet van verkeersregelaars en de bewegwijzering.