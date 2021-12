In de lente krijgt pilot met schaaktafels betere kans

Bertus Feelders staat versteld hoeveel kinderen kunnen schaken. Je zou het niet verwachten in een tijd dat ze vooral lijken te gamen met video- en behendigheidsspelletjes. Ook in een achterstandswijk als Nieuwland kunnen kinderen goed presteren aan het aloude schaakbord.

Door Kor Kegel

Het was dus een verstandig besluit van de gemeenteraad om een pilot met grote schaaktafels in de openbare ruimte mogelijk te maken. Eerder dit jaar dienden Bertus Feelders (VVD) en Z?lfikar G?ler (D66) er een motie over in, die unaniem door de raad werd aangenomen. De pilot zou een half jaar duren. Als duidelijk zou zijn of de schaakstukken goed beheerd kunnen worden en niet om de haverklap verdwijnen, zou besloten worden of het een vervolg zou krijgen in de andere wijken van Schiedam.

Maar het duurde even tot de schaaktafels er stonden – dat heb je wel meer als het van beleid tot uitvoering moet komen – en toen kwamen ook de herfst en de vernieuwde coronamaatregelen eraan. Bertus Feelders en Z?lfikar G?ler zagen het half jaar al verstrijken voordat er goed en wel geschaakt kon worden. Ze drongen aan op uitstel van het experiment. Dat is gelukt. De afspraak is gemaakt dat de startdatum naar maart opschuift.

‘Daar zijn wij blij mee,’ zegt Bertus Feelders. ‘Het project kan alleen goed verlopen als het maatschappelijk middenveld het oppakt. Met de schaakverenigingen hadden we al contact om zich er ook voor in te zetten. Het idee kwam vanuit de wijk en er is betrokkenheid om het openbaar schaken te stimuleren en de tafels en stukken te beheren. In het hele land worden schaaktafels neergezet en als je er activiteiten omheen bouwt, blijkt het een succes te kunnen worden. De lente is een goed startmoment. Als het slaagt, kunnen we het uitrollen naar heel Schiedam.’