Stichting OOPOEH zet zich in voor senioren die een dier(bare) zijn verloren

Voor veel senioren die een verlies hebben meegemaakt zijn deze donkere maanden een lastige periode. Veel sociale activiteiten gaan vanwege het coronavirus niet door, het is in de winter minder aantrekkelijk om (alleen) naar buiten te gaan en eenzaamheid ligt op de loer. Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) biedt deze senioren meer gezelligheid en afleiding door hen te koppelen aan een oppashond in de buurt. In de decembermaand zet de stichting zich extra in voor juist die mensen die een dierbare zijn verloren. De stichting ziet wat het verlies van een partner met zich meebrengt maar heeft ook speciale aandacht voor senioren die hun hond zijn verloren. Een gemis dat vaak wordt onderschat.

De Amsterdamse Theo Nienhuijs (72) onderstreept dit probleem: ‘Als je partner overlijdt dan staat doorgaans iedereen voor je klaar. Maar als je je hond verliest, vaak je allerbeste maatje, dan word je verdriet niet serieus genomen. Na het overlijden van mijn hond stortte mijn wereld in. Maar ik wilde vanwege mijn leeftijd niet meer aan een eigen hond beginnen. Met mijn oppashond Bickel ervaar ik nu weer de gezelligheid van een maatje in huis. Bovendien wandel ik weer, en dat is goed voor lichaam en geest. Door Bickel voel ik me weer geliefd.’

Tegelijkertijd is er in 2021 een record aantal honden geadopteerd en zijn er veel hondenbaasjes op zoek naar een lieve en betrouwbare oppas in de buurt. Stichting OOPOEH brengt deze twee partijen samen en matchte het afgelopen jaar meer dan 600 senioren en hondenbaasjes aan elkaar. Ellen Groneman, directeur van de stichting: ‘Heel veel senioren die zich bij ons aanmelden hebben een verlies meegemaakt. Zij zoeken een manier om het leven weer op te pakken. Door hen te koppelen aan een oppashondje hebben ze een wandelmaatje, meer sociale contacten in de buurt en meer gezelligheid in huis. Een oppashond zal nooit je overleden dierbaren vervangen, maar de senioren ervaren wel weer liefde en vrolijkheid. En dat is heel waardevol, zeker in deze eenzame en onzekere tijd.’

Kent u een 55-plusser die net als Theo een kwispelend lichtje in de duisternis kan gebruiken? Maak samen een profiel aan op onze website of neem contact op via info@oopoeh.nl of 020-7853745. Het is gratis en vrijblijvend.