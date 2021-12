Stand Together neemt afscheid van dirigent Rob Poels

Door Kor Kegel en Marianne Allewelt

‘Hoger, meisjes!’ De sopranen van het koor zullen het missen om door Rob aangespoord te worden een hogere toon aan te slaan. Evenzo de tenoren, tegen wie hij zo vaak zei: ‘Kom op, mannen!’ - terwijl er ook vrouwen tenor waren. Rob Poels is dit jaar 75 geworden en hij vindt het mooi zo. Rob Poels komt uit een gezin van zes jongens die vrijwel allemaal het onderwijs in gingen. Zijn moeder speelde piano. ‘Helaas zat pianoles er niet in, wat ik heel jammer vond, maar later heb ik mezelf piano spelen en noten lezen aangeleerd. De piano van mijn moeder verhuisde met mij mee”, zegt hij, terugblikkend.

Meer dan een halve eeuw geleden werd Rob onderwijzer op de Mgr. Bekkersschool aan de Eduard van Beinumlaan in Groenoord. Daar richtte hij een schoolkoor op, begeleid door muzikanten. Ook richtte hij het tienerkoor van de Sint Martinuskerk aan de Willem Andriessenlaan op, dat de naam Martienerkoor zou krijgen. Hij leidde het tot 1977.

Het jaar daarna ging hij zingen bij de Creedsingers in de Singelkerk (de latere Liduina Basiliek). Daar werd hij al snel repetitor – tot de opheffing in 1982. Een paar jaar later ging hij als tenor zingen bij het Don Boscokoor. Bij het eerste lustrum in 1994 werd Rob gevraagd Sjef Engering als dirigent op te volgen. Hij heeft dat twintig jaar gedaan. Don Bosco splitste zich toen op. Een aantal leden bleef bij het Don Boscokoor en een groter deel ging een nieuwe uitdaging aan: Stand Together zag in dat zelfde jaar het levenslicht. Een niet-kerkelijk koor met een geheel ander repertoire, namelijk popsongs en musical- en filmmuziek, Engels- zowel als Nederlandstalig. Rob zag het als een uitdaging om hier leiding aan te geven.

Hij kijkt terug op hoogtepunten. ‘Bij het Martienerkoor waren dat de opname van de langspeelplaat ‘Over Licht’ bij de Eurosound-studio in Brabant en de radio-opname voor het KRO-programma ‘Zin in muziek’, voorafgegaan door een historische rit met de bus op de autoloze zondag. Belangrijker was dat ik bij het Martienerkoor Marja leerde kennen. Ik ben met dit ‘meisje van de zangvereniging’ getrouwd. We hebben alles gedeeld, ook bij de koren. Bij de Creedsingers is een optreden met Marco Bakker mij bijgebleven.’

‘Het Don Boscokoor was een geweldige periode. Op het hoogtepunt had het koor meer dan vijftig leden. De musical ‘Jozef en zijn regenboogjas’ was een prestatie. En altijd een feest om begeleid te worden door pianist Leo van der Meij en later Harimada Kusuma, een virtuoos! Stand Together was compleet anders. Het andere repertoire was een stuk moeilijker, maar het kwam goed uit de verf. Hoogtepunt was het jubileumconcert, ook door de entourage, de pasjes en bewegingen van het koor en het uit het hoofd zingen. Het publiek was zeer enthousiast.’

Rob vindt het opmerkelijk dat hij zonder muzikale opleiding zo veel jaar met koren bezig kon zijn. ‘Het waren goede koren”, zegt hij. ‘Wel amateurkoren, maar ik ben een perfectionist en de lat lag altijd hoog. Het is gelukt, zelfs met ingewikkelde stukken. Daar ben ik wel trots op.’