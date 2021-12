Achttien olympische zwembaden aan onderwaterbeton Maasdeltatunnel Noord

De stort voor een vloer duurt circa 90 uur en moet onafgebroken vier dagen en nachten doorgaan. Hiervoor is circa 9000 kuub beton nodig. Afgelopen september werd de eerste onderwatervloer van de Maasdeltatunnel Noord gestort. Hoofduitvoerder Conrad Hordijk vertelt hoe het er nu voorstaat. Op de bouwplaats aan de noordzijde van de Maasdeltatunnel bij Vlaardingen staat een betonmixer op volle toeren te draaien. Betonwagens rijden af en aan om snel en direct het beton te kunnen leveren. Conrad Hordijk, hoofduitvoerder Maasdeltatunnel Noord bij BAAK, vertelt dat per uur acht tot tien mixers van de eigen betoncentrale, verderop op het grote bouwterrein, naar de stortlocatie rijden. ‘Zoals je daar kunt zien wordt het beton met enorme pompen via een buis in het water tot onder in de bouwkuip gestort”, wijst Hordijk aan. Er staan reservepompen stand by, voor het geval een betonpomp er plotseling mee stopt. ‘Het is namelijk essentieel dat het stortproces zonder haperingen blijft doorgaan”, zegt Hordijk.

Schaalgrootte en diepte

Het storten van onderwaterbeton op zichzelf is niet nieuw, maar wat het hier zo bijzonder maakt is de schaal waarop het gebeurt en de diepte. Het middelste deel van de Maasdeltatunnel is een zogenoemde zinktunnel. De tunnelelementen worden afgezonken en onder water met elkaar verbonden. Voor een vloeiende aansluiting zijn voor de toeritten op zowel de noord- als de zuidoever grote en diepe bouwkuipen gemaakt. De noordelijke gesloten toerit van de Maasdeltatunnel is 435 meter lang en het diepste punt ligt op NAP-28. Hier past een flatgebouw van tien verdiepingen precies in.

Voorbereiding

Aan deze noordkant is het werk aan de tunnel in negen compartimenten (bouwkuipen) onderverdeeld. In vijf van deze compartimenten wordt ‘nat gebouwd’. Voor het maken van de vloeren heeft BAAK deze bouwkuipen onder water gezet en met een flinke ploeg aan duikers wapening aangebracht. Het water in de bouwkuipen is nodig om tegendruk te geven aan de druk van het grondwater. Door de tegendruk van het water, kan tussen de betonstempels de tunnel verder uitgegraven worden. Vervolgens wordt onder water de betonnen vloer gestort.

Zwembaden beton

In totaal wordt ongeveer 9000 kubieke meter onderwaterbeton per vloer wordt gestort. Dit zijn bijna vier olympische zwembaden vol. Een compartiment is circa honderd meter lang. Het storten van het onderwaterbeton voor de vloer van ??n compartiment gaat vier dagen en nachten onafgebroken door, dus zo’n 90 uur. ‘Het zijn behoorlijk lange dagen, waar 24 uur per dag keihard wordt doorgewerkt in drie ploegendiensten, waarin circa 25 mensen per shift werkzaam zijn”, zegt Hordijk. ‘Onderwaterbeton moet in een continu proces worden gestort”, legt hij uit. ‘Dat kan ook niet anders, omdat het beton een waterdicht geheel moet zijn. Als het storten onderbroken wordt, is de kans groot dat er tijdens het uitharden lekkages in de tunnelvloer ontstaan. Dat moet hoe dan ook voorkomen worden.’ Boven water controleert de stortploeg de hoogte van het gestorte beton. Voor het meten van de hoogte wordt gebruik gemaakt van een peillood met laser. Onder water controleren duikers of het beton goed tegen de damwanden van de bouwkuip zit. ‘Na tien uur is het onderwaterbeton hard geworden”, zegt Hordijk.

Eind 2021 gereed

Het resultaat van het eerste gestorte compartiment in oktober is ondertussen zichtbaar. Dit is inmiddels drooggepompt. De komende weken gaat het werk aan de overige vier vloeren ritmisch door, zodat voor de jaarwisseling alle vijf de vloeren gereed zijn.