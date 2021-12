Deze week op de agenda voor Schiedam

Ga altijd even na bij de organisatie(s) of de activiteit wel doorgang vindt, in verband met eventuele wijzigingen omtrent coronamaatregelen. Soms zijn er wijzigingen die de redactie niet meer heeft kunnen opnemen in het overzicht.

Tai Chi

Maak dan kennis met de meditatieve, vloeiende bewegingen van Qi Gong & Chi Tao. Ingrid van Breemen van Innerlijke glimlach geeft al 18 jaar met succes haar wekelijkse lessen en workshops Qi Gong & Tai Chi Tao in een sfeervolle zaal in Schiedam Kethel. Qi Gong bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn. Kijk voor meer informatie op: https://innerlijkeglimlach.nl of bel: 06-44804102.

Kerstconcert

Op vrijdag 17 december is het weer tijd voor het jaarlijkse Kerstconcert van het Gewestelijk Senioren Orkest. Dit jaar vindt het plaats in de Liduina Basiliek aan de Singel 104 in Schiedam. Het is een inloopconcert dat om 12.00 uur begint en gratis toegankelijk is. Een mooie gelegenheid om even binnen te lopen tijdens het bezoek aan de gezellige weekmarkt in het centrum. Uiteraard mogen bezoekers ook lekker de hele tijd blijven zitten om van de mooie muziek te genieten. Tijdens het bezoek dienen bezoekers zich wel te houden aan de in de Basiliek geldende corona-regels: 1,5 meter afstand houden voor mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, een mondkapje dragen tijdens het verplaatsen door het gebouw, niet meezingen en de aangegeven looprichtingen volgen. Bezoekers worden verzocht zich hieraan te houden. Er wordt voor voldoende ventilatie gezorgd. Op deze wijze kan iedereen genieten van het mooie programma dat het orkest voor deze dag heeft samengesteld.

Meditatief wandelend

Twee keer per maand kun je mee met een verstillende en meditatieve stiltewandeling in Schiedam. Zo ook deze maand op 18 en 19 december, net voordat energetisch gezien de meest stille tijd van het jaar aanbreekt. Tijdens deze stiltewandelingen vertraag en verstil je, maak je via je zintuigen verbinding met de omgeving en natuur en nodig je een innerlijke bedding van rust en stilte uit. We beginnen en eindigen met meditatieve bewustzijnsoefeningen en tijdens de wandeling nemen we de tijd om een paar keer bewust stil te staan. Om vanuit wat je dan ervaart verder te lopen. We sluiten de wandeling af met een kopje thee en de gelegenheid om ervaringen en/of vragen te delen. Met natuurcoach, yogadocent en stilteliefhebber Rianne Collignon. OP 18 december - Schiedam centrum - 8.00-09.30 uur, 19 december - Midden-Delfland/Schiedam Noord - 8.00-09.30 uur. Alle data zijn te vinden op en aanmelden kan via https://riannecollignon.nl/.

Digitaal Spreekuur

Op 23 december van 13.00 tot 16.00 uur is er op de Dam 1 een gratis digitaal spreekuur. Mensen die vragen hebben over het gebruik van de mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera kunnen hier terecht en moeten een afspraak aanvragen voor het Digitaal Spreekuur.

Expositie Wil van der Hart

Tot 31 januari exposeert Schiedammer Wil van der Hart (1951) zijn olieverf doeken in het aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthavenkade 8 in Vlaardingen. Wil is een Schiedamse amateur schilder en experimenteert ook graag met keramiek beelden. Hij heeft zich aangesloten bij het Amateur Kunstenaars Collectief Schiedam (AKCS). Er volgde vanaf 2018 deelname aan enkele exposities op diverse locaties. Nu geheel op eigen naam in de Groene Luiken. Het werk van Wil kenmerkt zich meestal in een realistische stijl van werken. De onderwerpen worden vaak van internet gehaald en zijn heel divers van grootte en inhoud. Letterlijk voor ‘Elk wat Wils’. De expositie is te bekijken tijdens openingstijden van 13.00u - 16.00u. De Groene Luiken hanteert de Corona voorschriften van het ministerie.

