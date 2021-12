Metin Karatay de nieuwe Max Verstappen?

Tijdens het afsluitende event op de Landsard in Eindhoven was een tweede plaats voldoende om het kampioenschap veilig te stellen. Metin was trots op zijn Nederlandse titel. ‘Ik ben echt heel blij. We hebben een goed team en mijn vader helpt me altijd heel goed. We hebben een beker voor de tweede plaats gepakt. Dat was voldoende voor de titel. Nu mag ik nog mijn beker voor het kampioenschap ophalen en dan gaan we volgend jaar door naar de X30 Senior.’ In deze klasse proefde hij onlangs al eens aan het racen met een nog snellere kart. In het Belgische Mariembourg liet hij gelijk zijn aanpassingsvermogen en zijn talent gelden toen hij in de regen brutaal in de voorste gelederen meestreed. ‘Nu ik een stap hogerop ga, zoeken we nog wel extra sponsoren. Ik hoop dat dit lukt om wat funding te vinden, zodat we goed beslagen ten ijs kunnen komen in 2022.’

Kampioen

Als je kampioen kunt worden, komt er altijd wat extra spanning bij kijken. ‘Na de derde race wist ik zeker dat ik kampioen was. Ik voelde me geweldig in de kart toen ik over de finish kwam. Tijdens de laatste paar ronden hoopte ik continu dat de kart niet zou uitvallen. Eenmaal over de streep wist ik het pas echt zeker. Voor een jongen van Turkse afkomst is dit heel speciaal.’ Metin heeft dit seizoen veel steun gehad van zijn vader Ugur en de rest van de familie. Ugur Karatay: ‘We zijn in Schiedam geboren, maar onze roots liggen in Turkije. Mijn vrouw is ook een groot fan van Metin, maar kan niet altijd mee naar de kartbaan. We hebben net een baby van twee maanden oud. Misschien komen ze volgend jaar wel naar races van Metin kijken.’

Potentie

‘Ik zie dat Metin potentie heeft”, vervolgt Ugur. ‘Ik zie dat hij zich voor 110 procent inzet en dan krijgt hij mijn volledige steun. Waarom zou ik hem die kans niet gunnen? Hij vindt de racerij leuk en is er goed en serieus mee bezig. Hij doet drie keer per week aan sport, let goed op zijn voeding en is heel gemotiveerd. De mogelijkheden die hij nu krijgt, zijn ook mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.’ Kampioenenmaker Nick de Bruin van PdB Racing heeft er weer een kampioen bij. ‘Dit was voor ons een nieuwe klasse, de Honda 9PK Senior. Het was een zeer interessant jaar en de samenwerking was heel goed. Metin komt van de KWM Kartschool en dan is dit een mooie opstapklasse. Eigenlijk moeten alle credits naar KWM. Wij begeleiden het en dan komt het goed. Dat blijkt maar weer. Vanaf het eerste weekend in Mariembourg is het direct heel goed gegaan en daar hebben we basis gelegd voor een sterk seizoen. Maar het komt ook door de inzet van Metin en zijn vader. Ze gaan elke week naar de kartbaan. Of het nu regent, sneeuwt of als de zon schijnt en die training werpt zijn vruchten af.’

Als een malle

Metin leerde de sport bij de KWM Kartschool van Mathieu van Rensen. ‘Voor ons is het belangrijk dat de samenwerking met het team van PdB Racing goed is. We zijn blij dat de talenten vanuit de kartschool kunnen doorstromen en gelijk succesvol kunnen zijn. Het is echt top dat Metin nu het kampioenschap heeft kunnen binnenhalen. Daarnaast zie je dat hij ook direct sterk is als hij in een X30 instapt. Het fundament is stevig gelegd om ook daar vooraan mee te doen. Daar is hij echt aan toe. Dit is een groot uitroepteken achter onze samenwerking met PdB Racing. De KWM Kartschool is echt booming. Binnenkort openen we op onze vierde locatie. Na Lelystad, Zwolle en Den Haag gaan we ook naar Roosendaal. Metin heeft de Kartschool als een malle doorlopen. Na een half jaar reed hij al buiten. Hij heeft er veel tijd ingestoken, goed gepresteerd en daar ben ik super trots op.’

Metin bedankt het KWM Kart Racing Team, Mathieu van Rensen en de gehele crew van het PdB Racing Team voor alle support die ze hem tot nu hebben gegeven, zijn vader die al vanaf het begin voor hem aan het sleutelen was, zijn huidige monteur en zijn sponsors.